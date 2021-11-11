Класичний грецький салат за 10 хвилин

Сьогодні грецький салат можна зустріти не лише у сонячній Греції, але й у першокласних ресторанах та навіть супермаркетах у всьому світі.

Існує кілька версій появи грецького салату. Найбільш реалістична пов’язана з розвитком у Греції туризму. Коли у 1960-ті в країну ринули відпочивальники, власники місцевих таверн готували страви з традиційних місцевих овочів, оливок та сиру, щедро заправляючи їх свіжою оливковою олією та доступними спеціями. Приготувати грецький салат можна дуже швидко, тому кухарі могли за лічені хвилини нагодувати всіх гостей закладу.

Інгредієнти:

3 помідори

2 огірки

1 болгарський перець

1 цибулина шалот

3 ст. л. оливок

150 г сиру фета

Заправка:

3 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. сушеного орегано

сік 1/2 лимона

сіль, перець

Маринад для цибулі:

1 ч. л. винного або яблучного оцту

дрібка цукру

Покроковий рецепт:

1. Спочатку приготуємо заправку. До оливкової олії додаємо сіль, перець, лимонний сік та сушений орегано. Премішуємо та відставляємо убік.

2. Цибулю ріжемо тонкими півкільцями, додаємо дрібку цукру та винний оцет. Перемішуємо та відставляємо маринуватися.

3. Овочі ріжемо великими шматочками. Огірки залежно від розміру можна нарізати півколами або четвертинками. Перець очищаємо від насіння і нарізаємо великими квадратами. У миску до інших овочів відправляємо також нарізані скибочками томати.

4. У миску до овочів висипаємо мариновану цибулю та оливки. Поливаємо зверху заправкою та добре перемішуємо.

5. Сир фета ріжемо великими кубиками і викладаємо в миску з салатом. Готовий грецький салат можна посипати свіжим або сушеним орегано.

Відеоверсій рецепту:

Смачного!

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