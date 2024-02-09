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Класичний коктейль "Палома": рецепт для вечора п'ятниці

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
178 ккал
Дата публікації
Перегляди
29
Час на прочитання
1 хв
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Класичний коктейль "Палома": рецепт для вечора п'ятниці

Класичний коктейль "Палома" / Фото: Credits

У Сполучених Штатах найпопулярнішим коктейлем з текіли є "Маргарита", а в Мексиці лідирує "Палома", у приготуванні якого використовують грейпфрутову газованку й текілу.

Інгредієнти

срібна текіла
60 мл
сік лайма
4 мл
грейпфрутова газованка
120 мл
дрібка морської солі
кубики льоду
долька грейпфрута

Наповніть велику склянку (в ідеалі гайбол або склянку Тома Коллінза) льодом, потім додайте текілу, сік лайма, газованку і дрібку солі. Трохи перемішайте й подавайте!

Поради:

  • Якщо у вас нема під рукою грейпфрутової газованки, ви можете змішати грепфрутовий фреш з газованою водою в оптимальній для вас пропорції.
  • Кубики льоду можна замінити крижаною крихтою.

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