Класичний коктейль "Палома": рецепт для вечора п'ятниці

У Сполучених Штатах найпопулярнішим коктейлем з текіли є "Маргарита", а в Мексиці лідирує "Палома", у приготуванні якого використовують грейпфрутову газованку й текілу.
Інгредієнти
- срібна текіла
- 60 мл
- сік лайма
- 4 мл
- грейпфрутова газованка
- 120 мл
- дрібка морської солі
- кубики льоду
- долька грейпфрута
Наповніть велику склянку (в ідеалі гайбол або склянку Тома Коллінза) льодом, потім додайте текілу, сік лайма, газованку і дрібку солі. Трохи перемішайте й подавайте!
Поради:
- Якщо у вас нема під рукою грейпфрутової газованки, ви можете змішати грепфрутовий фреш з газованою водою в оптимальній для вас пропорції.
- Кубики льоду можна замінити крижаною крихтою.
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