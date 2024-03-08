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Класичний "Негроні": рецепт п'ятничного коктейлю

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
164 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
106
Час на прочитання
1 хв
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Класичний "Негроні": рецепт п'ятничного коктейлю

Класичний "Негроні" / Фото: Credits

"Негроні" – один з найвідоміших італійських коктейлів. Він складається з рівних частин джину, солодкого червоного вермуту та кампарі і подається з льодом, прикрашений апельсиновою скибкою. Цей коктейль повністю складається з алкоголю, тому він не для людей зі слабкими нервами.

Інгредієнти

джин лондонський сухий
30 г
кампарі
30 г
вермут солодкий
30 г
скибка апельсина
лід

Щоб приготувати коктейль "Негроні", помістіть лід до склянки для змішування коктейлів, потім додайте весь алкоголь.

Перемішуйте ложкою доти, доки склянка для змішування не охолоне.

Процідіть суміш, наповнену льодом, покладіть зверху скибку апельсина і подавайте.

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