Класичний "Негроні": рецепт п'ятничного коктейлю

"Негроні" – один з найвідоміших італійських коктейлів. Він складається з рівних частин джину, солодкого червоного вермуту та кампарі і подається з льодом, прикрашений апельсиновою скибкою. Цей коктейль повністю складається з алкоголю, тому він не для людей зі слабкими нервами.