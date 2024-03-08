Класичний "Негроні": рецепт п'ятничного коктейлю

"Негроні" – один з найвідоміших італійських коктейлів. Він складається з рівних частин джину, солодкого червоного вермуту та кампарі і подається з льодом, прикрашений апельсиновою скибкою. Цей коктейль повністю складається з алкоголю, тому він не для людей зі слабкими нервами.
Інгредієнти
- джин лондонський сухий
- 30 г
- кампарі
- 30 г
- вермут солодкий
- 30 г
- скибка апельсина
- лід
Щоб приготувати коктейль "Негроні", помістіть лід до склянки для змішування коктейлів, потім додайте весь алкоголь.
Перемішуйте ложкою доти, доки склянка для змішування не охолоне.
Процідіть суміш, наповнену льодом, покладіть зверху скибку апельсина і подавайте.
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