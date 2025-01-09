Класичний одеський форшмак: рецепт від Савви Лібкіна

Форшмак — це не просто страва, а цілий символ одеської кулінарії, який часто презентують як одну з головних гастрономічних візитівок регіону.

Савва Лібкін, відомий одеський ресторатор, поділився своїм фірмовим рецептом форшмаку, а головним інгредієнтом у ньому є, безсумнівно, справжня "дунайка".

Як обрати "правильний" оселедець

"Правильний" оселедець — завжди "хлопчик". Навіть якщо ви не вживаєте молоку, варто знати: "хлопчики" завжди жирніші та соковитіші. Під час вибору оселедця звертайте увагу на кілька важливих деталей:

Риба має бути добре посоленою. Перевірте спинку: надріз усередині не повинен містити залишків крові.

Шкіра оселедця має бути цілою, без плям, а тушка — пружною на дотик.

Обов’язково переконайтеся, що риба має свіжий аромат без зайвих неприємних запахів.

Тільки такий оселедець стане ідеальною основою для справжнього одеського форшмаку.

Інгредієнти Дунайський оселедець 1 шт. Кисле яблуко 1 шт. Булка 1/2 шт. Молоко 100 мл. Вершкове масло (82,5%) 1/2 стандартної упаковки Цибуля ріпчаста 1 шт. Лимон 1 шт.

Приготування

Оселедець не потрошіть заздалегідь. Зробіть неглибокі надрізи гострим ножем по всій спині та акуратно зніміть шкіру. Починайте з голови. Після зняття шкіри відріжте голову — це дозволить уникнути випадіння кишок. Тепер візьміть оселедець за хвіст обома руками та розірвіть тушку, ніби аркуш паперу. Якщо все зроблено правильно, ви отримаєте дві половинки, а всі кістки залишаться на спинці. Зніміть філе зі спинки, видаліть нутрощі та дрібні кісточки (якщо вони залишилися). У результаті у вас буде чотири смужки філе з однієї рибини. Зріжте корочку з булки, залийте її молоком і добре відтисніть. Цибулю почистіть і промийте під проточною водою. Яблуко очистіть від шкірки, видаліть серцевину та насіння. Наріжте оселедець ножем на дрібні шматочки. Натріть яблуко та цибулю на дрібну тертку. У мисці змішайте філе оселедця, натерте яблуко, цибулю, булку та вершкове масло. Додайте сіль, перець до свого смаку та трохи лимонного соку чи оцту для пікантності. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.

Подача

Форшмак найкраще подавати з хрусткими грінками та скибочками лимона.

Візьміть шматочки бородинського хліба нанесіть трохи форшмаку, полийте оливковою олією та додайте шматочок оселедця. На думку автора, такий варіант ідеально поєднується з чаркою крижаної горілки.

Поради:

Якщо взимку немає «дунайки», використовуйте звичайний оселедець. Результат буде не менш смачним, якщо ви дотримаєтеся правильної техніки приготування.

Для насиченішого смаку можна додати дрібно нарізану зелень, наприклад, петрушку чи кріп.

Щоб форшмак мав ніжну текстуру, можна скористатися блендером, але класика одеської кухні — саме рублені інгредієнти.

Форшмак — це не просто їжа, а можливість відчути справжній одеський колорит у кожному шматочку.

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