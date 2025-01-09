Класичний одеський форшмак: рецепт від Савви Лібкіна

Форшмак — це не просто страва, а цілий символ одеської кулінарії, який часто презентують як одну з головних гастрономічних візитівок регіону.
Савва Лібкін, відомий одеський ресторатор, поділився своїм фірмовим рецептом форшмаку, а головним інгредієнтом у ньому є, безсумнівно, справжня "дунайка".
Як обрати "правильний" оселедець
"Правильний" оселедець — завжди "хлопчик". Навіть якщо ви не вживаєте молоку, варто знати: "хлопчики" завжди жирніші та соковитіші. Під час вибору оселедця звертайте увагу на кілька важливих деталей:
- Риба має бути добре посоленою. Перевірте спинку: надріз усередині не повинен містити залишків крові.
- Шкіра оселедця має бути цілою, без плям, а тушка — пружною на дотик.
- Обов’язково переконайтеся, що риба має свіжий аромат без зайвих неприємних запахів.
Тільки такий оселедець стане ідеальною основою для справжнього одеського форшмаку.
Інгредієнти
- Дунайський оселедець
- 1 шт.
- Кисле яблуко
- 1 шт.
- Булка
- 1/2 шт.
- Молоко
- 100 мл.
- Вершкове масло (82,5%)
- 1/2 стандартної упаковки
- Цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- Лимон
- 1 шт.
Приготування
- Оселедець не потрошіть заздалегідь. Зробіть неглибокі надрізи гострим ножем по всій спині та акуратно зніміть шкіру. Починайте з голови.
- Після зняття шкіри відріжте голову — це дозволить уникнути випадіння кишок. Тепер візьміть оселедець за хвіст обома руками та розірвіть тушку, ніби аркуш паперу. Якщо все зроблено правильно, ви отримаєте дві половинки, а всі кістки залишаться на спинці.
- Зніміть філе зі спинки, видаліть нутрощі та дрібні кісточки (якщо вони залишилися). У результаті у вас буде чотири смужки філе з однієї рибини.
- Зріжте корочку з булки, залийте її молоком і добре відтисніть.
- Цибулю почистіть і промийте під проточною водою.
- Яблуко очистіть від шкірки, видаліть серцевину та насіння.
- Наріжте оселедець ножем на дрібні шматочки.
- Натріть яблуко та цибулю на дрібну тертку.
- У мисці змішайте філе оселедця, натерте яблуко, цибулю, булку та вершкове масло.
- Додайте сіль, перець до свого смаку та трохи лимонного соку чи оцту для пікантності.
- Усе ретельно перемішайте до однорідної маси.
Подача
- Форшмак найкраще подавати з хрусткими грінками та скибочками лимона.
- Візьміть шматочки бородинського хліба нанесіть трохи форшмаку, полийте оливковою олією та додайте шматочок оселедця. На думку автора, такий варіант ідеально поєднується з чаркою крижаної горілки.
Поради:
- Якщо взимку немає «дунайки», використовуйте звичайний оселедець. Результат буде не менш смачним, якщо ви дотримаєтеся правильної техніки приготування.
- Для насиченішого смаку можна додати дрібно нарізану зелень, наприклад, петрушку чи кріп.
- Щоб форшмак мав ніжну текстуру, можна скористатися блендером, але класика одеської кухні — саме рублені інгредієнти.
Форшмак — це не просто їжа, а можливість відчути справжній одеський колорит у кожному шматочку.
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