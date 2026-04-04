Кокосова паска tiktok.com/@valeria.matrokhina

Великдень давно перестав бути лише про канонічні рецепти, сьогодні це ще й про творчість, настрій та нові смаки. Фудблогерка Валерія Матрохіна запропонувала варіацію, яка поєднує традиційну випічку з десертною ніжністю — кокосова паска з кремовою начинкою.

Особливість цього рецепта — використання кокосового молока, яке робить тісто м’якшим, ароматнішим і делікатнішим. А крем всередині додає «вау» ефекту, коли розрізаєш паску.

Інгредієнти

Для опари

кокосове молоко 180 мл

свіжі дріжджі 20 г

цукор 1 ст. л

борошно 2 ст. л

Для тіста

борошно 400–500 г

жовтки 6 шт.

цукор 130 г

ванільний цукор 10 г

сіль дрібка

цедра лимона чи апельсина

м’яке вершкове масло 110 г

Для кокосового крему

кокосове молоко 200 мл

жовтки 2 шт.

цукор 30–40 г

кукурудзяний крохмаль 15 г

вершкове масло 25 г

кокосова стружка 30–40 г

подрібнений мигдаль 30–40 г

Приготування

Опара з кокосовим акцентом

Усі інгредієнти змішайте до однорідності та залиште у теплому місці на 20–30 хв. Головний орієнтир — пишна пінна «шапочка», яка означає, що дріжджі активні та можна рухатися далі.

Тісто

Жовтки збийте з цукром до світлої повітряної маси. Додайте опару, сіль і цедру. Поступово введіть борошно, тісто має залишатися трохи липким. Вимішуйте 10–15 хв, поки воно не стане гладким. Масло введіть частинами, це важливо для структури. Після цього тісто «відпочиває» 1,5–2 години, поки не збільшиться вдвічі.

Формування та випікання

Тісто розділіть на 2–3 частини та викладіть у форми, приблизно на третину об’єму. Залиште ще 1–1,5 години, щоб воно підійшло. Потім випікайте за 170°C протягом 30–40 хв.

Лайфгак: якщо верх занадто швидко рум’яниться, накрийте фольгою.

Кокосовий крем

Жовтки змішайте з цукром і крохмалем. Додайте кокосове молоко. Варіть на слабкому вогні до загустіння, постійно помішуйте. Додайте масло, кокос і мигдаль. Остудіть до кімнатної температури.

Крем виходить ніжний, однорідний та дуже ароматний.

Начинка і декор

Зріжте зверху «кришечку» паски. Трохи виберіть серединку. Наповніть кремом. Закрийте назад або залиште відкритою з глазур’ю.

Декор зробіть класичний: цукерки «Рафаелло», кокосова стружка чи мінімалістична глазур.

Паска Рафаелло — це ідеальний приклад того, як традиції можуть звучати по-новому. Вона поєднує знайому святкову атмосферу з десертною легкістю та сучасними смаками.