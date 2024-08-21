Кокосове печиво: рецепт смачної випічки без борошна

Спробуйте приготувати смачний та невагомий десерт до кави без використання борошна.
Фудблогерка nisenitnitsia_ показала як приготувати смачне дієтичне печиво за пів години.
Інгредієнти
- Яєчні білки
- 3 шт.
- Сіль
- Цукор
- 150 г
- Кокосова стружка
- 150-180 г
Приготування:
- До яєчних білків додайте сіль і ретельно все збийте;
- Продовжуючи збивати, додайте цукор;
- Збийте все до пишної піни;
- Потім всипте кокосову стружку і гарно все перемішайте;
- Руками сформуйте невеликі кульки та викладіть їх на деко, попередньо застеливши його пергаментом;
- Кожну кульку трохи придавіть зверху та відправте у розігріту до 180°C духовку на 15-20 хв.
Смачного!
Печиво виходить надзвичайно смачним, тому краще готувати одразу дві порції.
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