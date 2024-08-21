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Кокосове печиво: рецепт смачної випічки без борошна

Кокосове печиво: рецепт смачної випічки без борошна

Рецепт смачної випічки / Фото: Credits

Спробуйте приготувати смачний та невагомий десерт до кави без використання борошна.

Фудблогерка nisenitnitsia_ показала як приготувати смачне дієтичне печиво за пів години. 

Інгредієнти

Яєчні білки
3 шт. 
Сіль
Цукор
150 г
Кокосова стружка
150-180 г

Приготування:

  • До яєчних білків додайте сіль і ретельно все збийте;
  • Продовжуючи збивати, додайте цукор;
  • Збийте все до пишної піни;
  • Потім всипте кокосову стружку і гарно все перемішайте;
  • Руками сформуйте невеликі кульки та викладіть їх на деко, попередньо застеливши його пергаментом;
  • Кожну кульку трохи придавіть зверху та відправте у розігріту до 180°C духовку на 15-20 хв.

Смачного!

Печиво виходить надзвичайно смачним, тому краще готувати одразу дві порції.

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