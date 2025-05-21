Кокосово-малиновий торт «Наполеон»: рецепт для лінивих господинь / © Credits

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Цей рецепт — справжня знахідка для зайнятих господинь, які хочуть потішити себе та близьких чимось неймовірно ніжним, ароматним і трішки екзотичним. Про рецепт цієї смакоти розповіла фудблогерка Valeriia Veligura.

Це — не класичний «Наполеон» із заварним кремом, який потребує багато часу та терпіння. Це — його лінива версія з ароматним кокосовим кремом, кисло-солодкою малиною та хрусткими листковими коржами. Такий десерт не лише не поступається традиційному, а й має свою родзинку — контраст текстур і смаків, який точно підкорить ваше серце.

Інгредієнти

Кокосовий крем

Яйця 3 шт.

Цукор 200 г

Сіль

Пшеничне борошно 75 г

Кокосова стружка 75 г

Кокосовий напій 750 мл

Вершкове масло 75 г

Малинова начинка

Свіжа чи заморожена малина 300 г

Цукор 30 г

Кукурудзяний крохмаль 30 г

Лимонний сік 1 ч. л

Основне тісто

Готове листкове тісто (бездріжджове) 1 кг

Приготування

Кокосовий крем

У глибокій мисці змішайте яйця, половину цукру, щіпку солі, борошно та кокосову стружку. В окремій каструлі підігрійте кокосовий напій із рештою цукру до стану легкого кипіння. Поступово вливайте гарячий напій у яєчну суміш, постійно помішуйте, щоб уникнути згортання яєць. Поверніть суміш у каструлю та варіть на середньому вогні до загущення, безперервно помішуйте. Коли крем стане густим — зніміть з вогню, додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності. Накрийте харчовою плівкою в контакт (тобто, щоб плівка торкалася крему) та залиште до повного охолодження.

Малинова начинка

Змішайте цукор із кукурудзяним крохмалем, додайте до малини разом із лимонним соком. Нагрівайте на середньому вогні до загущення, періодично помішуйте. Отриману ягідну масу також накрийте плівкою в контакт і охолодіть.

Коржі

Розморозьте листкове тісто, але не розкочуйте його та викладіть на пергамент. Випікайте у розігрітій до 200°C духовці протягом 15–20 хв до золотистого кольору. Після охолодження кожен корж розріжте навпіл. Обрізки не викидайте — з них можна зробити посипання.

Збирання торта

На плоску тарілку викладайте коржі почергово та змащуйте кожен шар кремом. На кожному другому шарі додатково викладайте шар малинової начинки. Верхній шар теж змастіть кремом. Обрізки тіста подрібніть у блендері до стану крихти та обсипте торт з усіх боків.

Секрети ідеального смаку

Дайте настоятися: поставте торт у холодильник щонайменше на 4–5 годин, а ще краще — на ніч. Це дозволить крему просочити коржі і торт стане надзвичайно ніжним.

Подавання : прикрасьте свіжими ягодами, листочками м’яти чи посипте додатковою кокосовою стружкою.

Заміна інгредієнтів: якщо немає кокосового напою — використайте звичайне молоко, але додайте більше кокосової стружки для збереження аромату.

Лінивий кокосово-малиновий «Наполеон» — це той десерт, який варто спробувати хоча б раз. А потім готувати знову і знову — бо це просто, ефектно та дуже смачно.

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