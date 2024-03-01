Коктейль "Маргарита": класичний рецепт для вечора п'ятниці

Знаменитий коктейль у широкому келиху з солоною облямівкою багато років залишається хітом вечірок.
Інгредієнти
- текіла срібна
- 50 мл
- лікер апельсиновий
- 25 мл
- сироп цукровий
- 10 мл
- сік лаймовий
- 30 мл
- долька лайма
- лід
- 200 г
- сіль
- Охолодіть коктейльний келих у морозилці.
- Дайте йому трохи запітніти і занурьте краї в сіль.
- Змішайте в шейкері текілу, сік лайма, сироп, апельсиновий лікер і струсіть.
- Наповніть келих колотим льодом.
- Процідіть суміш до коктейльного келиха та одразу подавайте.
Порада:
- Лід можна не колоти, а використовувати кубики.
- Також можна подрібнити лід до стану снігової крихти.
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