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Коктейль "Маргарита": класичний рецепт для вечора п'ятниці

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
168 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
60
Час на прочитання
1 хв
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Коктейль "Маргарита": класичний рецепт для вечора п'ятниці

Коктейль "Маргарита" / Фото: Credits

Знаменитий коктейль у широкому келиху з солоною облямівкою багато років залишається хітом вечірок.

Інгредієнти

текіла срібна
50 мл
лікер апельсиновий
25 мл
сироп цукровий
10 мл
сік лаймовий
30 мл
долька лайма
лід
200 г
сіль
  1. Охолодіть коктейльний келих у морозилці.
  2. Дайте йому трохи запітніти і занурьте краї в сіль.
  3. Змішайте в шейкері текілу, сік лайма, сироп, апельсиновий лікер і струсіть.
  4. Наповніть келих колотим льодом.
  5. Процідіть суміш до коктейльного келиха та одразу подавайте.

Порада:

  • Лід можна не колоти, а використовувати кубики.
  • Також можна подрібнити лід до стану снігової крихти.

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