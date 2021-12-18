Коктейль "Палома": рецепт від співачки Ріти Ори

Цей напій готується так просто, що ви просто зобов'язані приготувати його для своїх друзів.

Знаменитість любить готувати різні коктейлі і частенько ділиться їхніми рецептами на своїй сторінці в Instagram. Наприклад, нещодавно вона розповідала, як приготувати "Маргариту".

Тепер же Ріта вирішила розповісти, як приготувати коктейль "Палома", він, до речі, теж готується на основі текіли. У підписі до відео вона зазначила, що це один із найулюбленіших напоїв.

Отже, рецепт від Ріти:

Інгредієнти

текіла;

грейпфрут;

лайм;

сіль;

мед;

лід.

Приготування:

Видавіть сік із половини грейпфрута, але шкірку не викидайте, вона стане в нагоді для декорування напою.

Візьміть склянку, з якої будете пити коктейль, і натріть її край грейпфрутом, після цього занурте в сіль.

Налийте в склянку з сіллю два шоти соку грейпфрута, видавіть сік половини лайма, і налийте два шоти текіли. Щоб пом'якшити смак - додайте чайну ложку меду і перемішайте.

В кінці додайте лід і прикрасьте шкіркою грейпфрута.

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