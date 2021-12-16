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Коктейлю "Кривава Мері" - 100 років: історія появи та рецепт

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Коктейлю "Кривава Мері" - 100 років: історія появи та рецепт

Credits

Вважається, що знаменитий коктейль із горілки і томатного соку вигадав французький бармен Фернан Петьо.

Століття тому він працював у популярному паризькому закладі "Геррі", що процвітає дотепер. Щодо походження назви є кілька версій. Одна з них – що Петьо був закоханий у танцівницю Мері, яка працювала в кабаре з дивною назвою "Відро з кров'ю". Тож у момент приготування нового коктейлю і виникла ідея про "Криваву Мері".

Інгредієнти:

  • томатний сік - 150 мл
  • горілка - 40 мл
  • гострий соус табаско – кілька крапель
  • вустерський соус (якщо є) – кілька крапель
  • дрібка солі та чорного перцю
  • стебло селери для прикрашання
  • лимон - 20 мл
  • сіль
  • чорний мелений перець
  • лід

Приготування:

1. Томатний сік наливаємо у стакан для змішування, додаємо горілку , лимонний сік, кілька крапель соусу табаско та вустерського, солимо за смаком та перчимо. Добре перемішуємо суміш.

2.  Кладемо у склянку кілька кубиків льоду і виливаємо у нього готовий коктейль. Для прикрашення коктейлю використовуємо стебло селери та скибку лимона.

Знаменитому коктейлю "Кривава Мері" виповнилося 100 років | Новини світу

Знаменитому коктейлю "Кривава Мері" виповнилося 100 років | Новини світу

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