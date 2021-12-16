Коктейлю "Кривава Мері" - 100 років: історія появи та рецепт

Вважається, що знаменитий коктейль із горілки і томатного соку вигадав французький бармен Фернан Петьо.
Століття тому він працював у популярному паризькому закладі "Геррі", що процвітає дотепер. Щодо походження назви є кілька версій. Одна з них – що Петьо був закоханий у танцівницю Мері, яка працювала в кабаре з дивною назвою "Відро з кров'ю". Тож у момент приготування нового коктейлю і виникла ідея про "Криваву Мері".
Інгредієнти:
- томатний сік - 150 мл
- горілка - 40 мл
- гострий соус табаско – кілька крапель
- вустерський соус (якщо є) – кілька крапель
- дрібка солі та чорного перцю
- стебло селери для прикрашання
- лимон - 20 мл
- сіль
- чорний мелений перець
- лід
Приготування:
1. Томатний сік наливаємо у стакан для змішування, додаємо горілку , лимонний сік, кілька крапель соусу табаско та вустерського, солимо за смаком та перчимо. Добре перемішуємо суміш.
2. Кладемо у склянку кілька кубиків льоду і виливаємо у нього готовий коктейль. Для прикрашення коктейлю використовуємо стебло селери та скибку лимона.
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