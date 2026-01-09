ТСН у соціальних мережах

Колін Фаррелл розповів про улюблений сендвіч Марго Роббі — простий та швидкий рецепт приготування

Виявляється, акторка має свій маленький гастрономічний секрет — простий, але незвичайний сендвіч, який став її щоденною «насолодою» під час знімання.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Колін Фаррелл розповів про улюблений сендвіч Марго Роббі

Колін Фаррелл розповів про улюблений сендвіч Марго Роббі / © Associated Press

Від «Барбі» до «Загону самогубців» та нових ролей, Марго Роббі дивує своєю багатогранністю на екрані, ба більше, її смак у їжі теж неординарний. У недавньому інтерв’ю для TODAY акторка розповіла про свою гастрономічну слабкість на знімальному майданчику: «chippy sandwich» або сендвіч із хрумкими чипсами, який їй готував колега по фільмуванню Колін Фаррелл.

Цей сендвіч дуже простий у приготуванні, адже вам знадобиться:

  • білий хліб

  • вершкове масло

  • картопляні чипси зі смаком «сир і цибуля»

Однак хитринка Фаррелла робить його ще смачнішим, перед тим, як відкусити, він злегка сплющує сендвіч рукою. За словами Роббі, це стало її маленьким щоденним задоволенням.

Особливість сендвіча

Такий сендвіч — класика британської кулінарії. Простота рецепта та легкодоступні інгредієнти роблять його улюбленцем поколінь. Основний акцент у таких сендвічах на вуглеводах, які швидко дають енергію, а це ідеально підходить для довгих знімальних днів.

Хоча цю страву не назвати надзвичайно поживною, все ж будь-яку їжу можна включати у збалансований раціон, якщо дотримуватися помірності. А якщо хочеться кориснішого варіанту картопляного сендвіча, можна спробувати сендвіч із запеченою солодкою картоплею чи буряком та солодкою картоплею — вони зберігають текстуру та смак класики, але додають більше вітамінів і клітковини.

Марго Роббі нагадує нам, що навіть у світі «здорового харчування» завжди є місце для маленьких радощів. Її улюблений сендвіч — це не лише швидка енергетична закуска, а й справжнє задоволення від простих речей. Секрет у смаку, простоті та невимушеності.

Іноді достатньо одного сендвіча, щоб день на знімальному майданчику став яскравішим і ви теж можете насолодитися цією маленькою гастрономічною насолодою вдома.

