Конвертики з кабачків: рецепт корисної альтернативи лавашу

Конвертики з кабачків: рецепт корисної альтернативи лаваша / © Credits

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Цей рецепт без борошна стане справжньою знахідкою для тих, хто слідкує за фігурою чи дотримується безглютенової дієти. Французька кулінарка Eugenie Derousseau запропонувала на своїй сторінці цей простий, але оригінальний рецепт, який вже набув популярності серед шанувальників здорової їжі. Кабачки, запечені з моцарелою, перетворюються на гнучку, ароматну основу для будь-якої начинки — від лосося до овочевого міксу.

Інгредієнти

Великий кабачок (цукіні) 1 шт.

Терта моцарела близько 100 г

Сіль

Чорний перець

Оливкова олія 1 ч. л

Для начинки

Салат з міксу зелені

Лосось (слабосолоний чи копчений)

Сирний соус (грецький йогурт, лимон і зелень)

Приготування

Очистьте кабачок (якщо шкірка груба), наріжте його дуже тонкими слайсами вздовж або кружальцями (товщина близько 2-3 мм). Для цього краще використовувати овочерізку — це забезпечить рівномірне запікання. Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом, трохи навхрест і сформуйте прямокутник розміром приблизно 20×25 см. Це буде ваша основа. Збризніть кабачки оливковою олією, посоліть, поперчіть, а зверху посипте моцарелою. Сир не лише додасть смаку, а й допоможе тримати форму після випікання. Запікайте у попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 20–25 хв, поки сир не підрум’яниться, а кабачки не стануть м’якими. Дайте «коржам» охолонути 10 хв — тоді вони трохи затвердіють і стануть еластичнішими. Потім акуратно зніміть з паперу для випікання. Розкладіть улюблену начинку в центрі та складіть навпіл. Начинку краще обирати нежирну: салат, відварені яйця, легкий сир, копчений лосось або йогуртовий соус.

Порада:

Цей рецепт можна адаптувати на сніданок, ланч або навіть як легку вечерю. Якщо хочете зробити страву багатшою на білок — додайте куряче філе чи тофу. Для веганського варіанту — замініть моцарелу на рослинний сир.

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Конвертики з кабачків — це сучасна альтернатива лавашу, яка поєднує у собі користь овочів, легкість приготування та гнучкість в начинках. Спробуйте один раз і ця страва легко стане вашим новим фаворитом на кожен день.