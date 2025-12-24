- Дата публікації
Конвертики зі шпротами: рецепт легкої закуски
Іноді хочеться здивувати гостей чи просто потішити себе швидкою, смачною закускою, яка має ефектний вигляд, а готувати її максимально просто. Саме такою стравою стають конвертики зі шпротами.
Хрусткий тостовий хліб, ніжна начинка з плавленого сиру та яєць і соковита шпротина всередині. Ця страва, про рецепт приготування якої розповіла фудблогерка vita_datsenko, ідеально підходить для святкового столу, аперитиву чи затишного вечора вдома.
Інгредієнти
- Тостовий хліб
- 6–8 скибочок
- Шпроти
- 6–8 шт.
- Варені яйця
- 2 шт.
- Плавлений сирок
- 50 г
- Майонез
- 1–2 ст. л
- Часник
- 1 зубчик
- Петрушка
- 1–2 гілочки
- Корнішони
- 2–3 шт.
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Скибочки тостового хліба розрізати по діагоналі. Кожну половинку добре розкачати качалкою, щоб вони стали тонкими і еластичними.
Кути скибочок з’єднати зубочисткою та сформувати невеличкі конвертики.
Викласти конвертики на деко і запікати у духовці 6–8 хв за 180°C до легкого золотистого зарум’янення. Після запікання зубочистки обережно видалити.
У блендері збити варені яйця, плавлений сир, часник, майонез і петрушку до однорідної маси. Посолити та поперчити до свого смаку.
Готові конвертики наповнити сирно-яєчною сумішшю.
У кожен конвертик покласти по одній шпротині та маленькому корнішону для свіжості та контрасту смаків.
Поради
Якщо хочеться пікантнішого смаку, можна додати трохи лимонного соку чи гострого соусу в начинку.
Для святкового сервірування розкладіть конвертики на дерев’яну дошку чи порційні тарілки, прикрасьте гілочками петрушки чи кропу.
Конвертики зі шпротами — це швидко, красиво та смачно. Вони поєднують у собі ніжну кремову начинку, хрусткий хліб і насичений смак риби, а ще мають надзвичайно апетитний вигляд на будь-якому столі. Ідеальний варіант для свят, сімейних вечорів або коли потрібно здивувати гостей незвичною закускою.