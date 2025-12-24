Конвертики зі шпротами: рецепт легкої закуски

Конвертики зі шпротами tiktok.com_@vita_datsenko

Хрусткий тостовий хліб, ніжна начинка з плавленого сиру та яєць і соковита шпротина всередині. Ця страва, про рецепт приготування якої розповіла фудблогерка vita_datsenko, ідеально підходить для святкового столу, аперитиву чи затишного вечора вдома.

Інгредієнти Тостовий хліб 6–8 скибочок Шпроти 6–8 шт. Варені яйця 2 шт. Плавлений сирок 50 г Майонез 1–2 ст. л Часник 1 зубчик Петрушка 1–2 гілочки Корнішони 2–3 шт. Сіль Перець

Приготування

Скибочки тостового хліба розрізати по діагоналі. Кожну половинку добре розкачати качалкою, щоб вони стали тонкими і еластичними. Кути скибочок з’єднати зубочисткою та сформувати невеличкі конвертики. Викласти конвертики на деко і запікати у духовці 6–8 хв за 180°C до легкого золотистого зарум’янення. Після запікання зубочистки обережно видалити. У блендері збити варені яйця, плавлений сир, часник, майонез і петрушку до однорідної маси. Посолити та поперчити до свого смаку. Готові конвертики наповнити сирно-яєчною сумішшю. У кожен конвертик покласти по одній шпротині та маленькому корнішону для свіжості та контрасту смаків.

Поради

Якщо хочеться пікантнішого смаку, можна додати трохи лимонного соку чи гострого соусу в начинку.

Для святкового сервірування розкладіть конвертики на дерев’яну дошку чи порційні тарілки, прикрасьте гілочками петрушки чи кропу.

Конвертики зі шпротами — це швидко, красиво та смачно. Вони поєднують у собі ніжну кремову начинку, хрусткий хліб і насичений смак риби, а ще мають надзвичайно апетитний вигляд на будь-якому столі. Ідеальний варіант для свят, сімейних вечорів або коли потрібно здивувати гостей незвичною закускою.