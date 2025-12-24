ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Конвертики зі шпротами: рецепт легкої закуски

Іноді хочеться здивувати гостей чи просто потішити себе швидкою, смачною закускою, яка має ефектний вигляд, а готувати її максимально просто. Саме такою стравою стають конвертики зі шпротами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
379 ккал
Конвертики зі шпротами tiktok.com_@vita_datsenko

Конвертики зі шпротами tiktok.com_@vita_datsenko

Хрусткий тостовий хліб, ніжна начинка з плавленого сиру та яєць і соковита шпротина всередині. Ця страва, про рецепт приготування якої розповіла фудблогерка vita_datsenko, ідеально підходить для святкового столу, аперитиву чи затишного вечора вдома.

Інгредієнти

Тостовий хліб
6–8 скибочок
Шпроти
6–8 шт.
Варені яйця
2 шт.
Плавлений сирок
50 г
Майонез
1–2 ст. л
Часник
1 зубчик
Петрушка
1–2 гілочки
Корнішони
2–3 шт.
Сіль
Перець

Приготування

  1. Скибочки тостового хліба розрізати по діагоналі. Кожну половинку добре розкачати качалкою, щоб вони стали тонкими і еластичними.

  2. Кути скибочок з’єднати зубочисткою та сформувати невеличкі конвертики.

  3. Викласти конвертики на деко і запікати у духовці 6–8 хв за 180°C до легкого золотистого зарум’янення. Після запікання зубочистки обережно видалити.

  4. У блендері збити варені яйця, плавлений сир, часник, майонез і петрушку до однорідної маси. Посолити та поперчити до свого смаку.

  5. Готові конвертики наповнити сирно-яєчною сумішшю.

  6. У кожен конвертик покласти по одній шпротині та маленькому корнішону для свіжості та контрасту смаків.

Поради

  • Якщо хочеться пікантнішого смаку, можна додати трохи лимонного соку чи гострого соусу в начинку.

  • Для святкового сервірування розкладіть конвертики на дерев’яну дошку чи порційні тарілки, прикрасьте гілочками петрушки чи кропу.

Конвертики зі шпротами — це швидко, красиво та смачно. Вони поєднують у собі ніжну кремову начинку, хрусткий хліб і насичений смак риби, а ще мають надзвичайно апетитний вигляд на будь-якому столі. Ідеальний варіант для свят, сімейних вечорів або коли потрібно здивувати гостей незвичною закускою.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie