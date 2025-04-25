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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

Копчена та зелена олії: рецепт ароматних заправок та додатків до страв

Коли хочеться додати стравам не просто смаку, а справжнього характеру — ароматна олія стане вашим новим кулінарним секретом. Її легко приготувати вдома, а вишуканість, яку вона додає навіть найпростішим інгредієнтам, приємно вразить вас і ваших гостей.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Копчена та зелена олії: рецепт ароматних заправок та додатків до страв

Копчена та зелена олії: рецепт ароматних заправок та додатків до страв / © Credits

Кухар Роман Ємець поділився двома улюбленими варіантами олій — копченою та зеленою. Вони підійдуть для заправки салатів, грінок, смажених овочів, пасти, м’яса чи риби. А ще — мають чудовий вигляд у пляшечках на кухонній полиці.

Копчена олія — для поціновувачів глибокого смаку

Інгредієнти

  • Оливкова олія 100 мл

  • Соняшникова олія (рафінована) 100 мл

  • Копчена паприка 1 ст. л

Приготування

  1. У невеликій каструлі чи сотейнику змішайте обидві олії.

  2. Нагрійте їх на середньому вогні до температури приблизно 60°C. Якщо немає термометра, використайте «тест пальцем»: якщо доторкнутися вже гаряче, але ще не обпікає — час знімати.

  3. Розділіть олію навпіл.

  4. В одну частину додайте копчену паприку, перемішайте.

  5. Накрийте та дайте настоятися 1 годину за кімнатної температури.

  6. Процідіть через марлю чи кавовий фільтр, перелийте у пляшечку.

Куди додавати

Ідеальна до страв на грилі, смажених овочів, печеної картоплі, стейків або пікантних салатів.

Зелена олія — свіжа та ароматна, мов весна

Інгредієнти

  • Оливкова олія 100 мл

  • Соняшникова олія 100 мл

  • Листя петрушки (свіже) 50 г

Приготування

  1. Повторіть попередній етап нагрівання: доведіть суміш олій до 60°C і зніміть з вогню.

  2. У чашу блендера покладіть свіжу петрушку та залийте її ще гарячою олією (200 мл).

  3. Збийте суміш до максимально однорідної маси — приблизно 2–3 хв.

  4. Процідіть через сито з марлею чи серветку — дайте олії стекти 2–3 години.

  5. Перелийте у скляну пляшечку та зберігайте у холодильнику до тижня.

Де використовувати

Крем-супи, зелені салати, овочеві закуски, запечені кабачки чи навіть тости з яйцем — зелена олія зробить усе ароматнішим і естетичнішим.

Поради

  • Олію бажано не перегрівати, 60°C — ідеальна температура, за якої трави та спеції зберігають аромат і не втрачають корисних властивостей.

  • Зберігайте олії у темній скляній тарі у холодильнику до 7 днів.

  • Для довшого зберігання — перед використанням петрушку можна бланшувати 10 секунд, що зменшить кількість вологи, яка впливає на термін придатності.

Копчена та зелена олії — це маленька магія у пляшці. Достатньо кількох крапель, щоб зробити навіть просту яєчню ресторанною стравою. А найприємніше — усе це можна зробити вдома менш ніж за годину активної роботи. Спробуйте, експериментуйте з травами (базилік, кріп, кінза, розмарин) — і ваші страви заграють новими барвами.

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