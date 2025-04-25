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Копчена та зелена олії: рецепт ароматних заправок та додатків до страв
Коли хочеться додати стравам не просто смаку, а справжнього характеру — ароматна олія стане вашим новим кулінарним секретом. Її легко приготувати вдома, а вишуканість, яку вона додає навіть найпростішим інгредієнтам, приємно вразить вас і ваших гостей.
Кухар Роман Ємець поділився двома улюбленими варіантами олій — копченою та зеленою. Вони підійдуть для заправки салатів, грінок, смажених овочів, пасти, м’яса чи риби. А ще — мають чудовий вигляд у пляшечках на кухонній полиці.
Копчена олія — для поціновувачів глибокого смаку
Інгредієнти
Оливкова олія 100 мл
Соняшникова олія (рафінована) 100 мл
Копчена паприка 1 ст. л
Приготування
У невеликій каструлі чи сотейнику змішайте обидві олії.
Нагрійте їх на середньому вогні до температури приблизно 60°C. Якщо немає термометра, використайте «тест пальцем»: якщо доторкнутися вже гаряче, але ще не обпікає — час знімати.
Розділіть олію навпіл.
В одну частину додайте копчену паприку, перемішайте.
Накрийте та дайте настоятися 1 годину за кімнатної температури.
Процідіть через марлю чи кавовий фільтр, перелийте у пляшечку.
Куди додавати
Ідеальна до страв на грилі, смажених овочів, печеної картоплі, стейків або пікантних салатів.
Зелена олія — свіжа та ароматна, мов весна
Інгредієнти
Оливкова олія 100 мл
Соняшникова олія 100 мл
Листя петрушки (свіже) 50 г
Приготування
Повторіть попередній етап нагрівання: доведіть суміш олій до 60°C і зніміть з вогню.
У чашу блендера покладіть свіжу петрушку та залийте її ще гарячою олією (200 мл).
Збийте суміш до максимально однорідної маси — приблизно 2–3 хв.
Процідіть через сито з марлею чи серветку — дайте олії стекти 2–3 години.
Перелийте у скляну пляшечку та зберігайте у холодильнику до тижня.
Де використовувати
Крем-супи, зелені салати, овочеві закуски, запечені кабачки чи навіть тости з яйцем — зелена олія зробить усе ароматнішим і естетичнішим.
Поради
Олію бажано не перегрівати, 60°C — ідеальна температура, за якої трави та спеції зберігають аромат і не втрачають корисних властивостей.
Зберігайте олії у темній скляній тарі у холодильнику до 7 днів.
Для довшого зберігання — перед використанням петрушку можна бланшувати 10 секунд, що зменшить кількість вологи, яка впливає на термін придатності.
Копчена та зелена олії — це маленька магія у пляшці. Достатньо кількох крапель, щоб зробити навіть просту яєчню ресторанною стравою. А найприємніше — усе це можна зробити вдома менш ніж за годину активної роботи. Спробуйте, експериментуйте з травами (базилік, кріп, кінза, розмарин) — і ваші страви заграють новими барвами.