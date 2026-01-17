- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Копиці з фаршу з помідорами та сиром у духовці: рецепт оригінальної гарячої страви
Якщо звичайні котлети вам уже набридли, то такі копиці з фаршу з помідорами та сиром стануть їм чудовою альтернативою.
Страва виходить не тільки корисною і смачною, а й має гарний вигляд на тарілці. Подайте з гарніром з овочів, рису або картопляного пюре.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 600 г
- манна крупа
- 1,5 ст. л.
- сир твердий
- 130 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- сметана
- 50 г
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Сир натріть на велику тертку.
Помідори наріжте на невеликі кільця.
Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, часник видавіть через прес.
У фарш додайте яйце, манну крупу, сметану, цибулю, часник, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
З фаршу сформуйте кульки, викладіть на деко, застелене пергаментом, і притисніть їх, зробивши плескатими. На кожну котлету викладіть кружечок помідора і посипте твердим сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.