ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Копиці з фаршу з помідорами та сиром у духовці: рецепт оригінальної гарячої страви

Якщо звичайні котлети вам уже набридли, то такі копиці з фаршу з помідорами та сиром стануть їм чудовою альтернативою.

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
159 ккал
Копиці з фаршу з помідорами та сиром у духовці

Копиці з фаршу з помідорами та сиром у духовці / © Credits

Страва виходить не тільки корисною і смачною, а й має гарний вигляд на тарілці. Подайте з гарніром з овочів, рису або картопляного пюре.

Інгредієнти

фарш курячий
600 г
манна крупа
1,5 ст. л.
сир твердий
130 г
яйце куряче
1 шт.
сметана
50 г
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль

  1. Сир натріть на велику тертку.

  2. Помідори наріжте на невеликі кільця.

  3. Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, часник видавіть через прес.

  4. У фарш додайте яйце, манну крупу, сметану, цибулю, часник, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і залиште на 15 хвилин.

  5. З фаршу сформуйте кульки, викладіть на деко, застелене пергаментом, і притисніть їх, зробивши плескатими. На кожну котлету викладіть кружечок помідора і посипте твердим сиром.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie