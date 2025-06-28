Кордон-блю з соковитою начинкою: рецепт, який варто спробувати

Кордон-блю з соковитою начинкою / © Credits

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Рецепт зі сторінки ameliezen_ — це смачне перевтілення класики у здоровішу, яскравішу та сучаснішу страву. Такий «кордон-блю гігант» точно здивує ваших рідних і прикрасить як сімейну вечерю, так і святковий стіл.

Інгредієнти Філе індички (або курки) 2 шт. Сушений розмарин 1 ч. л Сіль Перець Оливкова олія 1 ст. л Томатна паста 1 ст. л В’ялені помідори 4 шт. Тертий сир 40 г Рукола чи молодий шпинат 1 жменя Діжонська або зернова гірчиця 1 ч. л Тертий пармезан 1 ст. л

Приготування

Подрібніть філе індички у блендері чи м’ясорубці разом із сіллю, перцем і розмарином до однорідної фаршоподібної маси. На змащеному оливковою олією аркуші пергаменту розрівняйте м’ясо у тонкий пласт, приблизно товщиною 1 см. Це буде млинець із м’яса. На одну половину м’ясного кола викладіть начинку: змастіть томатною пастою, додайте порізані в’ялені томати, посипте тертим сиром, додайте жменю руколи чи шпинату. Іншу половину злегка змастіть гірчицею — вона надасть легкої пікантності та підкреслить смак сиру. За допомогою пергаменту обережно перекиньте одну половину пласта на іншу, зробіть «пиріжок». Щільно притисніть краї пальцями чи виделкою. Зверху посипте пармезаном — це додасть апетитної скоринки та горіхового аромату.

Запікання

У фритюрниці. Готуйте 15–20 хв за 200°C. Страва стане золотистою та соковитою. У духовці. Запікайте 20–25 хв за 200°C (режим конвекції). Для рум’яної скоринки — наприкінці ввімкніть гриль на 2–3 хв.

Поради

Якщо не маєте індички, замініть її курячим філе чи навіть пісним фаршем.

В’ялені томати можна замінити печеними болгарськими перцями чи оливками.

Додайте до начинки скибочку моцарели — вона зробить серцевину ще ніжнішою.

З чим подавати

Легкий зелений салат із бальзамічною заправкою.

Запечені овочі чи кускус.

Келих сухого білого чи рожевого вина для справжнього середземноморського настрою.

Цей кордон-блю по-середземноморськи — справжній кулінарний компроміс між традицією та легкістю, домашнім затишком і гастрономічною вишуканістю.