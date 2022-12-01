Корисні морквяні кекси: рецепт здорового сніданку

Кекси можна приготувати ввечері, а вранці просто розігріти чи їсти холодними з гарячою кавою чи чаєм.
Приготувати ці кекси нескладно, і зробити це варто, тому що це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням та піклується про своє здоров'я. Терта морква, волоські горіхи та кокосова олія — продукти, які зміцнять ваш імунітет цієї складної зими.
Складники
- борошно — 2 склянки
- харчова сода — 2 чайні ложки
- сіль — половина чайної ложки
- кориця — 1 чайна ложка
- мускатний горіх — чверть чайної ложки
- мелений імбир — чверть чайної ложки
- кокосова олія — неповна склянка розтопленого
- світло-коричневий цукор — 1 склянка
- яйця – 3 штуки
- ванільний екстракт — 2 чайні ложки
- яблучне пюре — половина склянки
- грецький йогурт — чверть склянки
- терта морква — 2 склянки
- вівсяні пластівці — чверть склянки
- волоські горіхи — половина склянки
Підготування
- Подрібніть горіхи.
- Натріть моркву.
- Розтопіть кокосову олію.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Збризкайте форми для мафінів кулінарним спреєм або змастіть олією. У великій мисці змішайте борошно, харчову соду, сіль, корицю, мускатний горіх та імбир, відкладіть.
Додайте кокосову олію та коричневий цукор у стаціонарний міксер з насадкою-лопаткою та перемішайте до однорідності, 1-2 хвилини.
Потім додайте яйця, по одному, збиваючи після кожного додавання та очищаючи стінки. Змішайте із ваніллю. (суміш буде трохи комкуватою)
Додайте яблучне пюре та грецький йогурт і перемішайте до однорідності.
Додайте сухі інгредієнти в два заходи в стаціонарний міксер і перемішайте до однорідності.
Моркву, горіхи та вівсяні пластівці додайте акуратно, перемішайте, використовуючи гумовий шпатель.
Розкладіть масу у формочки для мафінів.
Випікайте протягом 20 хвилин або до тих пір, поки вставлена зубочистка не вийде чистою з кількома крихтами, що залишилися.
Дайте кексам охолонути у формі для кексів на решітці, що охолоджує, до повного остигання. Проведіть ножем для олії по краях кожного кексу і зніміть.
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