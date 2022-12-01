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Корисні морквяні кекси: рецепт здорового сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
2 хв
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Корисні морквяні кекси: рецепт здорового сніданку

Фото: Credits

Кекси можна приготувати ввечері, а вранці просто розігріти чи їсти холодними з гарячою кавою чи чаєм.

Приготувати ці кекси нескладно, і зробити це варто, тому що це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням та піклується про своє здоров'я. Терта морква, волоські горіхи та кокосова олія — продукти, які зміцнять ваш імунітет цієї складної зими.

Складники

  • борошно — 2 склянки
  • харчова сода — 2 чайні ложки
  • сіль — половина чайної ложки
  • кориця — 1 чайна ложка
  • мускатний горіх — чверть чайної ложки
  • мелений імбир — чверть чайної ложки
  • кокосова олія — неповна склянка розтопленого
  • світло-коричневий цукор — 1 склянка
  • яйця – 3 штуки
  • ванільний екстракт — 2 чайні ложки
  • яблучне пюре — половина склянки
  • грецький йогурт — чверть склянки
  • терта морква — 2 склянки
  • вівсяні пластівці — чверть склянки
  • волоські горіхи — половина склянки

Підготування

  • Подрібніть горіхи.
  • Натріть моркву.
  • Розтопіть кокосову олію.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Збризкайте форми для мафінів кулінарним спреєм або змастіть олією. У великій мисці змішайте борошно, харчову соду, сіль, корицю, мускатний горіх та імбир, відкладіть.

Додайте кокосову олію та коричневий цукор у стаціонарний міксер з насадкою-лопаткою та перемішайте до однорідності, 1-2 хвилини.

Потім додайте яйця, по одному, збиваючи після кожного додавання та очищаючи стінки. Змішайте із ваніллю. (суміш буде трохи комкуватою)

Додайте яблучне пюре та грецький йогурт і перемішайте до однорідності.

Додайте сухі інгредієнти в два заходи в стаціонарний міксер і перемішайте до однорідності.

Моркву, горіхи та вівсяні пластівці додайте акуратно, перемішайте, використовуючи гумовий шпатель.

Розкладіть масу у формочки для мафінів.

Випікайте протягом 20 хвилин або до тих пір, поки вставлена зубочистка не вийде чистою з кількома крихтами, що залишилися.

Дайте кексам охолонути у формі для кексів на решітці, що охолоджує, до повного остигання. Проведіть ножем для олії по краях кожного кексу і зніміть.

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Дата публікації
Перегляди
257
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