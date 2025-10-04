Королівські шоколадні брауні: рецепт улюбленого десерту з дитинства принців Вільяма та Гаррі / © Associated Press

Саме ці шоколадні ласощі шеф-кухар Darren McGrady часто готував для юних принців Вільяма та Гаррі у 90-х роках. І хоч минуло вже багато років, він із посмішкою згадує, як брати змагалися, хто з’їсть більше брауні з морозивом у суботній вечір перед телевізором.

«Я завжди залишав запас на кухні, бо знав, що десерту ніколи не вистачить. Це був їхній маленький ритуал щастя», — пригадує кухар.

Брауні вперше з’явилися наприкінці XIX століття у готелі Palmer House у Чикаго. Класичний рецепт включав абрикосову глазур та волоські горіхи. Відтоді десерт завоював увесь світ, а сьогодні існують десятки його варіацій — від ніжних «фаджі» до «тортовіших» версій.

Улюбленим секретом шефа стало додавання еспресо до тіста. Кава підсилює смак шоколаду та надає брауні глибшого аромату. Але був і побічний ефект, адже після такого частування принци бігали палацом повні енергії, а їхня няня злегка божеволіла від дитячої гіперактивності.

Рецепт королівських брауні

Інгредієнти

темний шоколад 200 г

вершкове масло 150 г

цукор 200 г

яйця 2 шт.

ванільний екстракт 1 ч. л

сіль

борошно 100 г

еспресо

шоколадна крихта чи подріблений шоколад 100 г

Приготування

Розтопіть шоколад і масло на водяній бані, перемішайте до однорідності. Додайте цукор, яйця, ваніль та сіль. Добре збийте вінчиком. Вмішайте борошно та еспресо. Додайте шоколадну крихту. Викладіть тісто у змащену форму. Випікайте за 180°C приблизно 20–25 хв (середина має залишатися трохи вологою). Остудіть та наріжте квадратиками.

Подача «по-королівськи»

з кулькою шоколадного чи ванільного морозива;

зі збитими вершками та карамельним соусом;

просто охолодженими та нарізаними для післяобіднього чаю.

Порада від шефа

Якщо хочете щільні та тягучі брауні — не додавайте розпушувач.

Для «тортової» текстури використовуй трохи більше борошна й дрібку соди.

Це не просто смаколик, а символ домашнього затишку навіть у палаці. Брауні повертають нас у дитинство, нагадують про суботні вечори у родинному колі та про те, що щастя — у простих речах.