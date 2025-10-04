ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Королівські шоколадні брауні: рецепт улюбленого десерту з дитинства принців Вільяма та Гаррі

Брауні — це не просто десерт. Це шматочок затишку, тепла і дитячих спогадів, навіть якщо ви виросли у стінах Кенсінгтонського палацу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Королівські шоколадні брауні: рецепт улюбленого десерту з дитинства принців Вільяма та Гаррі

Королівські шоколадні брауні: рецепт улюбленого десерту з дитинства принців Вільяма та Гаррі / © Associated Press

Саме ці шоколадні ласощі шеф-кухар Darren McGrady часто готував для юних принців Вільяма та Гаррі у 90-х роках. І хоч минуло вже багато років, він із посмішкою згадує, як брати змагалися, хто з’їсть більше брауні з морозивом у суботній вечір перед телевізором.

«Я завжди залишав запас на кухні, бо знав, що десерту ніколи не вистачить. Це був їхній маленький ритуал щастя», — пригадує кухар.

Брауні вперше з’явилися наприкінці XIX століття у готелі Palmer House у Чикаго. Класичний рецепт включав абрикосову глазур та волоські горіхи. Відтоді десерт завоював увесь світ, а сьогодні існують десятки його варіацій — від ніжних «фаджі» до «тортовіших» версій.

Улюбленим секретом шефа стало додавання еспресо до тіста. Кава підсилює смак шоколаду та надає брауні глибшого аромату. Але був і побічний ефект, адже після такого частування принци бігали палацом повні енергії, а їхня няня злегка божеволіла від дитячої гіперактивності.

Рецепт королівських брауні

Інгредієнти

  • темний шоколад 200 г

  • вершкове масло 150 г

  • цукор 200 г

  • яйця 2 шт.

  • ванільний екстракт 1 ч. л

  • сіль

  • борошно 100 г

  • еспресо

  • шоколадна крихта чи подріблений шоколад 100 г

Приготування

  1. Розтопіть шоколад і масло на водяній бані, перемішайте до однорідності.

  2. Додайте цукор, яйця, ваніль та сіль. Добре збийте вінчиком.

  3. Вмішайте борошно та еспресо.

  4. Додайте шоколадну крихту.

  5. Викладіть тісто у змащену форму.

  6. Випікайте за 180°C приблизно 20–25 хв (середина має залишатися трохи вологою).

  7. Остудіть та наріжте квадратиками.

Подача «по-королівськи»

  • з кулькою шоколадного чи ванільного морозива;

  • зі збитими вершками та карамельним соусом;

  • просто охолодженими та нарізаними для післяобіднього чаю.

Порада від шефа

  • Якщо хочете щільні та тягучі брауні — не додавайте розпушувач.

  • Для «тортової» текстури використовуй трохи більше борошна й дрібку соди.

Це не просто смаколик, а символ домашнього затишку навіть у палаці. Брауні повертають нас у дитинство, нагадують про суботні вечори у родинному колі та про те, що щастя — у простих речах.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie