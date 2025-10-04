- Дата публікації
Королівські шоколадні брауні: рецепт улюбленого десерту з дитинства принців Вільяма та Гаррі
Брауні — це не просто десерт. Це шматочок затишку, тепла і дитячих спогадів, навіть якщо ви виросли у стінах Кенсінгтонського палацу.
Саме ці шоколадні ласощі шеф-кухар Darren McGrady часто готував для юних принців Вільяма та Гаррі у 90-х роках. І хоч минуло вже багато років, він із посмішкою згадує, як брати змагалися, хто з’їсть більше брауні з морозивом у суботній вечір перед телевізором.
«Я завжди залишав запас на кухні, бо знав, що десерту ніколи не вистачить. Це був їхній маленький ритуал щастя», — пригадує кухар.
Брауні вперше з’явилися наприкінці XIX століття у готелі Palmer House у Чикаго. Класичний рецепт включав абрикосову глазур та волоські горіхи. Відтоді десерт завоював увесь світ, а сьогодні існують десятки його варіацій — від ніжних «фаджі» до «тортовіших» версій.
Улюбленим секретом шефа стало додавання еспресо до тіста. Кава підсилює смак шоколаду та надає брауні глибшого аромату. Але був і побічний ефект, адже після такого частування принци бігали палацом повні енергії, а їхня няня злегка божеволіла від дитячої гіперактивності.
Рецепт королівських брауні
Інгредієнти
темний шоколад 200 г
вершкове масло 150 г
цукор 200 г
яйця 2 шт.
ванільний екстракт 1 ч. л
сіль
борошно 100 г
еспресо
шоколадна крихта чи подріблений шоколад 100 г
Приготування
Розтопіть шоколад і масло на водяній бані, перемішайте до однорідності.
Додайте цукор, яйця, ваніль та сіль. Добре збийте вінчиком.
Вмішайте борошно та еспресо.
Додайте шоколадну крихту.
Викладіть тісто у змащену форму.
Випікайте за 180°C приблизно 20–25 хв (середина має залишатися трохи вологою).
Остудіть та наріжте квадратиками.
Подача «по-королівськи»
з кулькою шоколадного чи ванільного морозива;
зі збитими вершками та карамельним соусом;
просто охолодженими та нарізаними для післяобіднього чаю.
Порада від шефа
Якщо хочете щільні та тягучі брауні — не додавайте розпушувач.
Для «тортової» текстури використовуй трохи більше борошна й дрібку соди.
Це не просто смаколик, а символ домашнього затишку навіть у палаці. Брауні повертають нас у дитинство, нагадують про суботні вечори у родинному колі та про те, що щастя — у простих речах.