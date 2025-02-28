Королівський чебурек з куркою: рецепт без використання борошна

Іноді кулінарія здатна дивувати нас новими рішеннями та поєднувати звичні інгредієнти у несподіваних формах. Якщо вам здається, що чебурек без борошна неможливий, настав час змінити уявлення про гастрономічні шедеври.
На сторінці yulia_bars.food розповіли про рецепт "лакшері" чебурека з курки — справжнього королівського частування, яке поєднує ніжність м’яса, соковитість начинки та хрустку скоринку. Ця страва не тільки неймовірно смачна, а й корисна, адже вона містить велику кількість білка та не перевантажена зайвими вуглеводами.
Інгредієнти
- Курячий фарш
- 450 г
- Сіль
- Перець
- Улюблені спеції
- Томатна паста
- 2 ст. л
- Помідор
- 1 шт.
- Твердий сир або моцарела
- 70-100 г
- Шпинат
- Оливки
- Панірувальні сухарі
- 70 г
Приготування
- У курячий фарш додайте сіль, улюблені спеції та ретельно перемішайте, щоб смак м’яса став насиченим і гармонійним.
- Викладіть фарш на пергаментний папір, накрийте ще одним листом і розкачайте до овальної форми – це стане основою майбутнього чебурека.
- Половину отриманої основи змастіть томатною пастою, яка додасть соковитості та приємної кислинки.
- Далі викладіть начинку шарами: спочатку щедра порція сиру, потім дрібно нарізані шматочки помідора, листочки шпинату, ще трохи сиру та, за бажанням, кілька оливок для вишуканого смаку.
- Обережно накрийте начинку другою половиною курячої основи, щільно притискаючи краї, щоб чебурек добре тримав форму.
- Посипте зверху панірувальними сухарями для золотистої скоринки, переверніть і повторіть цей крок з іншого боку.
- Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хв.
Після випікання ви отримаєте неймовірну страву: зовні – хрустка золотава скоринка, а всередині – ніжна, соковита начинка, яка буквально тане у роті.
Цей варіант чебурека стане ідеальним рішенням для тих, хто стежить за харчуванням, але не готовий відмовитися від улюблених страв. Він чудово підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Спробуйте цей незвичайний варіант чебурека та відкрийте для себе новий рівень кулінарного задоволення. Смачного!
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