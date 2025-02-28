Королівський чебурек з куркою: рецепт без використання борошна

Іноді кулінарія здатна дивувати нас новими рішеннями та поєднувати звичні інгредієнти у несподіваних формах. Якщо вам здається, що чебурек без борошна неможливий, настав час змінити уявлення про гастрономічні шедеври.

На сторінці yulia_bars.food розповіли про рецепт "лакшері" чебурека з курки — справжнього королівського частування, яке поєднує ніжність м’яса, соковитість начинки та хрустку скоринку. Ця страва не тільки неймовірно смачна, а й корисна, адже вона містить велику кількість білка та не перевантажена зайвими вуглеводами.

Інгредієнти Курячий фарш 450 г Сіль Перець Улюблені спеції Томатна паста 2 ст. л Помідор 1 шт. Твердий сир або моцарела 70-100 г Шпинат Оливки Панірувальні сухарі 70 г

Приготування

У курячий фарш додайте сіль, улюблені спеції та ретельно перемішайте, щоб смак м’яса став насиченим і гармонійним. Викладіть фарш на пергаментний папір, накрийте ще одним листом і розкачайте до овальної форми – це стане основою майбутнього чебурека. Половину отриманої основи змастіть томатною пастою, яка додасть соковитості та приємної кислинки. Далі викладіть начинку шарами: спочатку щедра порція сиру, потім дрібно нарізані шматочки помідора, листочки шпинату, ще трохи сиру та, за бажанням, кілька оливок для вишуканого смаку. Обережно накрийте начинку другою половиною курячої основи, щільно притискаючи краї, щоб чебурек добре тримав форму. Посипте зверху панірувальними сухарями для золотистої скоринки, переверніть і повторіть цей крок з іншого боку. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хв.

Після випікання ви отримаєте неймовірну страву: зовні – хрустка золотава скоринка, а всередині – ніжна, соковита начинка, яка буквально тане у роті.

Цей варіант чебурека стане ідеальним рішенням для тих, хто стежить за харчуванням, але не готовий відмовитися від улюблених страв. Він чудово підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу. Спробуйте цей незвичайний варіант чебурека та відкрийте для себе новий рівень кулінарного задоволення. Смачного!

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