Королівський сніданок Карла III: рецепт запечених яєць із сиром / © Associated Press

Рецептом цього королівського делікатесу поділився Darren McGrady, колишній королівський шеф-кухар. За його словами, Чарльз просто не уявляє ранку без страви, у якій поєднуються ніжні яйця, вершки, свіжі овочі та тягучий сир.

Карл III з юних років був прихильником органічного землеробства — задовго до того, як це стало модним трендом. У його маєтках Сандрінґем і Гайґроув усі продукти, від овочів до яєць, вирощуються без хімії.

Його меню завжди продумане, ніякого фастфуду, мінімум цукру, максимум натуральних смаків. Замість кави — трав’яний чай, замість бекону — трохи прошуто чи овочів, а найголовніше — якісні сири. Король обожнює англійський чедер, м’який брі та червоний лестер, саме вони надають його улюбленим яйцям тієї оксамитової текстури та глибокого смаку.

Інгредієнти

Свіжі органічні яйця 2 шт.

Шпинат 1 жменя

Оливкова олія 1 ч. л

Помідори чері чи стиглий помідор 4–5 шт.

Прошуто 1–2 скибки

М’який сир (брі чи камамбер)

Твердий сир (чедер, лестер або пармезан)

Вершки 2 ст. л

Сіль

Перець

Свіже листя базиліку

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. У формі злегка прогрійте шпинат без солі, лише до м’якого стану. Викладіть шпинат на дно невеликої жаротривкої форми, зробіть у центрі невелику «лунку». Розкладіть навколо шпинату шматочки помідорів, базилік і прошуто. Додайте шматочки м’якого сиру, зверху розбийте яйце. Обережно полийте вершками, приправте сіллю та перцем. Посипте натертим твердим сиром. Запікайте 8–10 хв, доки білок не схопиться, а жовток залишиться ніжним.

Подавайте одразу, з хрустким цільнозерновим тостом або скибкою свіжого хліба. І не забудьте про чашку ароматного англійського чаю, адже справжній монарший ранок починається саме так.

Особливість цієї страви

Запечені яйця з сиром — це не просто сніданок, а баланс смаку, користі та стилю життя. Вони багаті на білок, кальцій, фосфор і вітаміни групи B. Омега-3 жирні кислоти з яєць і антиоксиданти зі шпинату підтримують серце та шкіру, а сир додає відчуття ситості.

До того ж страва універсальна, ви можете додати улюблені овочі, замінити шпинат на броколі чи використовувати безлактозні сири.

Королівський секрет

Шеф згадує, що Карл III завжди надає перевагу простим, але досконалим стравам, які зроблені з турботою про природу. «Він любить усе органічне, та не тому, що це модно, а тому, що це правильно», — говорить кухар.

Можливо, саме у цьому й полягає головний секрет щастя короля: повага до традицій, турбота про здоров’я та вміння насолоджуватись простими речами, як-от запашним сніданком із запечених яєць і сиру.

Спробуйте й ви приготувати цей королівський сніданок удома та відчуйте себе справжньою леді чи королем нового дня.