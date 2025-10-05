ТСН у соціальних мережах

Королівський суп із пастернаку та яблук із пармезаном: рецепт улюбленої страви принцеси Діани

Королева сердець, принцеса Діана, завжди вражала світ своєю щирістю та витонченим смаком. І стосувалося це не лише моди чи поведінки, а й кулінарних уподобань.

Королівський суп із пастернаку та яблук із пармезаном: рецепт улюбленої страви принцеси Діани / © Getty Images

Однією з улюблених страв принцеси був ніжний крем-суп із пастернаку та яблук, який готував для неї королівський шеф-кухар Darren McGrady. Він згадує, як часто подавав цю страву принцесі під час ланчів у Кенсінгтонському палаці. «Цей суп завжди створював відчуття домашнього затишку, особливо у холодні дні» — говорить кухар.

Пастернак — «забутий родич» моркви, який колись був надзвичайно популярним у Європі. У часи Вікторіанської доби його навіть запікали у пирогах замість цукру, адже корінь має природну солодкість. У поєднанні з кисло-солодкими яблуками пастернак створює дивовижний баланс смаків: ніжний, кремовий та водночас свіжий. А легка пінка з пармезану та вершків робить цю страву по-справжньому королівською, адже вона не лише смачна, а й має вишуканий вигляд на столі.

Інгредієнти

  • Пастернак 500 г

  • Яблука кисло-солодкі 2 шт.

  • Цибуля 1 шт.

  • Вершкове масло 30 г

  • Курячий чи овочевий бульйон 1 л

  • Вершки 150 мл

  • Сіль

  • Чорний перець

  • Коріандр мелений

Пінка

  • Вершки 100 мл

  • Пармезан 30 г

  • Зелена цибуля (порізана) 1 ч. л

Приготування

  1. Пастернак, яблука та цибулю почистьте та наріжте невеликими кубиками однакового розміру, щоб вони рівномірно зварилися.

  2. У каструлі розтопіть масло та злегка обсмажте цибулю до м’якості. Додайте пастернак та яблука, перемішайте.

  3. Залийте бульйоном, додайте коріандр, сіль і перець. Варіть на слабкому вогні 20 хв, поки овочі не стануть м’якими.

  4. Перебийте суп у крем до оксамитової текстури. Якщо він здається занадто густим, додайте трохи бульйону.

  5. Додайте вершки та перемішайте.

  6. В окремій мисці у напівзбити вершки, обережно вмішайте пармезан і чебрець.

  7. У тарілку можна покласти кілька маленьких кубиків свіжого яблука для текстури. Зверху викласти ложку пармезанової пінки, яка красиво «розтане» у супі.

Поради

  • Якщо не знайдете пастернаку, його можна замінити на суміш моркви та селери.

  • Для пікантнішого смаку додайте дрібку карі-порошку, поєднання спецій, яблук і пастернаку створить справжню гастрономічну магію.

  • Суп добре смакує з житнім хлібом або хрусткими грінками з оливковою олією.

Даррен згадує, що принцеса Діана любила прості, але вишукані страви. Вона часто заходила на кухню, жартувала, цікавилася театром, фільмами, життям кухарів і завжди цінувала домашній затишок, навіть у стінах палацу.

Суп із пастернаку та яблук із пінкою з пармезану — це не лише страва, а й частинка історії, яку можна повторити у власному домі. Він дарує тепло, ніжність і нагадує, що навіть справжні принцеси люблять прості радощі життя.

