Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коронаційне курча: легендарний рецепт часів правління королеви Єлизавети II

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коронаційне курча: легендарний рецепт часів правління королеви Єлизавети II

Фото: Getty Images

Спочатку страва була салатом, а тепер найчастіше використовується як начинка для сендвічів.

Страва, яка є шматочками вареного курячого м'яса в майонезі зі смаком карі, була придумана на честь коронації королеви Єлизавети II 1953 року.

У заяві для преси Букінгемського палацу від 25 травня 2003 р. пояснюється, що коронаційне курча було винайдено для іноземних гостей, яких мали розважати після коронації. Їжу потрібно було готувати заздалегідь, і Констанс Спрай, яка також допомагала з квітковими композиціями для прикраси палацу, запропонувала рецепт холодного курчати у вершковому соусі карі із салатом із рису, зеленого горошку та суміші трав. Рецепт Констанс Спрай отримав схвалення міністра праці, і відтоді страва стала називатися "Коронаційним курчам".

Рецепт Констанс Спрай не публікувався до 1956 року до його появи у її Кулінарній книзі. В оригінальному рецепті шматочки курки-гриль у соусі з пюре зі смаженої цибулі з пастою карі, томатним пюре, червоним вином, лавровим листом, лимонним соком та абрикосовим пюре, збитими вершками та майонезом, подаються охолодженими з крес-салатом.

Foods of England публікує оригінал рецепту з кулінарної книги Констанс Спрай.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Інгредієнти на 8 порцій:

  • 2,3 кг курки
  • 1 ст. л. олії
  • 1 маленька, дрібно нарізана цибулина
  • 1 ст. л. пасти карі
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 100 мл червоного вина
  • 1 лавровий лист
  • сік половини лимона
  • 4 дрібно нарізані половинки абрикосів
  • 300 мл майонезу
  • 100 мл збитих вершків
  • сіль і перець
  • крес-салат для прикраси

Приготування

  • З курки зніміть шкіру, наріжте невеликими шматочками та обсмажити до готовності.
  • У невеликій каструлі розігрійте олію, додайте цибулю і готуйте близько трьох хвилин, поки вона не стане м'якою.
  • Додайте пасту карі, томатне пюре, вино, лавровий лист і лимонний сік.
  • Тушкуйте, не накриваючи, близько 10 хвилин, поки добре не увариться.
  • Процідіть і дати охолонути.
  • Нарізані половинки абрикосів подрібніть у блендері, кухонному комбайні чи через сито.
  • Охолоджений соус збийте з майонезом з абрикосовим пюре.
  • Вершки збийте до міцних піків і вмішайте у суміш.
  • Приправте, додавши за потреби ще трохи лимонного соку.
  • Складіть шматочки курки, прикрасьте крес-салатом і подавайте.

Читайте також:

Британія під час війни: життя в темряві, евакуація до глибинки, дефіцит їжі та королева в армії

Британія під час війни: життя в темряві, евакуація до глибинки, дефіцит їжі та королева в армії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація