Коронаційне курча: легендарний рецепт часів правління королеви Єлизавети II

Спочатку страва була салатом, а тепер найчастіше використовується як начинка для сендвічів.

Страва, яка є шматочками вареного курячого м'яса в майонезі зі смаком карі, була придумана на честь коронації королеви Єлизавети II 1953 року.

У заяві для преси Букінгемського палацу від 25 травня 2003 р. пояснюється, що коронаційне курча було винайдено для іноземних гостей, яких мали розважати після коронації. Їжу потрібно було готувати заздалегідь, і Констанс Спрай, яка також допомагала з квітковими композиціями для прикраси палацу, запропонувала рецепт холодного курчати у вершковому соусі карі із салатом із рису, зеленого горошку та суміші трав. Рецепт Констанс Спрай отримав схвалення міністра праці, і відтоді страва стала називатися "Коронаційним курчам".

Рецепт Констанс Спрай не публікувався до 1956 року до його появи у її Кулінарній книзі. В оригінальному рецепті шматочки курки-гриль у соусі з пюре зі смаженої цибулі з пастою карі, томатним пюре, червоним вином, лавровим листом, лимонним соком та абрикосовим пюре, збитими вершками та майонезом, подаються охолодженими з крес-салатом.

Foods of England публікує оригінал рецепту з кулінарної книги Констанс Спрай.

Фото: Getty Images

Інгредієнти на 8 порцій:

2,3 кг курки

1 ст. л. олії

1 маленька, дрібно нарізана цибулина

1 ст. л. пасти карі

1 ст. л. томатного пюре

100 мл червоного вина

1 лавровий лист

сік половини лимона

4 дрібно нарізані половинки абрикосів

300 мл майонезу

100 мл збитих вершків

сіль і перець

крес-салат для прикраси

Приготування

З курки зніміть шкіру, наріжте невеликими шматочками та обсмажити до готовності.

У невеликій каструлі розігрійте олію, додайте цибулю і готуйте близько трьох хвилин, поки вона не стане м'якою.

Додайте пасту карі, томатне пюре, вино, лавровий лист і лимонний сік.

Тушкуйте, не накриваючи, близько 10 хвилин, поки добре не увариться.

Процідіть і дати охолонути.

Нарізані половинки абрикосів подрібніть у блендері, кухонному комбайні чи через сито.

Охолоджений соус збийте з майонезом з абрикосовим пюре.

Вершки збийте до міцних піків і вмішайте у суміш.

Приправте, додавши за потреби ще трохи лимонного соку.

Складіть шматочки курки, прикрасьте крес-салатом і подавайте.

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