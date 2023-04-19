Коронаційне курча: легендарний рецепт часів правління королеви Єлизавети II

Спочатку страва була салатом, а тепер найчастіше використовується як начинка для сендвічів.
Страва, яка є шматочками вареного курячого м'яса в майонезі зі смаком карі, була придумана на честь коронації королеви Єлизавети II 1953 року.
У заяві для преси Букінгемського палацу від 25 травня 2003 р. пояснюється, що коронаційне курча було винайдено для іноземних гостей, яких мали розважати після коронації. Їжу потрібно було готувати заздалегідь, і Констанс Спрай, яка також допомагала з квітковими композиціями для прикраси палацу, запропонувала рецепт холодного курчати у вершковому соусі карі із салатом із рису, зеленого горошку та суміші трав. Рецепт Констанс Спрай отримав схвалення міністра праці, і відтоді страва стала називатися "Коронаційним курчам".
Рецепт Констанс Спрай не публікувався до 1956 року до його появи у її Кулінарній книзі. В оригінальному рецепті шматочки курки-гриль у соусі з пюре зі смаженої цибулі з пастою карі, томатним пюре, червоним вином, лавровим листом, лимонним соком та абрикосовим пюре, збитими вершками та майонезом, подаються охолодженими з крес-салатом.
Foods of England публікує оригінал рецепту з кулінарної книги Констанс Спрай.
Інгредієнти на 8 порцій:
- 2,3 кг курки
- 1 ст. л. олії
- 1 маленька, дрібно нарізана цибулина
- 1 ст. л. пасти карі
- 1 ст. л. томатного пюре
- 100 мл червоного вина
- 1 лавровий лист
- сік половини лимона
- 4 дрібно нарізані половинки абрикосів
- 300 мл майонезу
- 100 мл збитих вершків
- сіль і перець
- крес-салат для прикраси
Приготування
- З курки зніміть шкіру, наріжте невеликими шматочками та обсмажити до готовності.
- У невеликій каструлі розігрійте олію, додайте цибулю і готуйте близько трьох хвилин, поки вона не стане м'якою.
- Додайте пасту карі, томатне пюре, вино, лавровий лист і лимонний сік.
- Тушкуйте, не накриваючи, близько 10 хвилин, поки добре не увариться.
- Процідіть і дати охолонути.
- Нарізані половинки абрикосів подрібніть у блендері, кухонному комбайні чи через сито.
- Охолоджений соус збийте з майонезом з абрикосовим пюре.
- Вершки збийте до міцних піків і вмішайте у суміш.
- Приправте, додавши за потреби ще трохи лимонного соку.
- Складіть шматочки курки, прикрасьте крес-салатом і подавайте.
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