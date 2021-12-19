Короп, тушкований із цибулею: рецепт смачного обіду

Риба за цим рецептом виходить дуже ніжною і просто тане у роті.
Короп за цим рецептом готується не швидко, але в результаті виходить дуже смачним. Таку рибу можна подавати і з гарніром і як окрему страву.
Час приготування: 1 година 20 хвилин
Інгредієнти:
- короп — 1 кг
- оливкова олія — 3 ст. л.
- борошно — 1 ст. л.
- 9% оцет — 2 ст. л.
- цукор — 1 ст. л.
- горошини духмяного перцю — 2 шт.
- лавровий лист — 2 шт.
- гвоздика — 3 шт.
- цибуля — 4 шт.
- чорний мелений перець
- сіль
- зелень петрушки
Приготування:
Почистіть цибулю та поріжте півкільцями. Підсмажте її на оливковій олії до золотистості.
Коропа почистіть, відріжте плавники, голову та хвіст, але не викидайте їх. Поріжте шматочками.
Підготовлену рибу обкачайте у борошні та підсмажте на пательні, змащеній оливковою олією.
Поки риба смажиться, приготуйте бульйон. Для цього помістіть у каструлю голову, хвіст та плавники коропа, залийте водою і варіть на повільному вогні, періодично знімаючи ложкою піну, що утворюється.
У каструлю перекладіть частину підсмаженої цибулі, гвоздику, лавровий лист, цукор, духмяний перець, додайте оцет. Зверху на всю суміш викладіть шматочки підсмаженої риби, а згори покладіть решту підсмаженої цибулі і залийте рибним бульйоном, який приготували.
Поставте каструлю з рибою на плиту і тушкуйте на малому вогні 20 хвилин.
Під час подавання на стіл обов’язково полийте рибу соусом у якому вона тушкувалася, і посипте зеленню петрушки.
Читайте также: Скумбрія з апельсином і імбиром: рецепт від Євгена Клопотенка
Більше рецептів шукайте у розділі "Кухня".