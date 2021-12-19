Короп, тушкований із цибулею: рецепт смачного обіду

Риба за цим рецептом виходить дуже ніжною і просто тане у роті.

Короп за цим рецептом готується не швидко, але в результаті виходить дуже смачним. Таку рибу можна подавати і з гарніром і як окрему страву.

Час приготування: 1 година 20 хвилин

Інгредієнти:

короп — 1 кг

оливкова олія — 3 ст. л.

борошно — 1 ст. л.

9% оцет — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

горошини духмяного перцю — 2 шт.

лавровий лист — 2 шт.

гвоздика — 3 шт.

цибуля — 4 шт.

чорний мелений перець

сіль

зелень петрушки

Приготування:

Почистіть цибулю та поріжте півкільцями. Підсмажте її на оливковій олії до золотистості.

Коропа почистіть, відріжте плавники, голову та хвіст, але не викидайте їх. Поріжте шматочками.

Підготовлену рибу обкачайте у борошні та підсмажте на пательні, змащеній оливковою олією.

Поки риба смажиться, приготуйте бульйон. Для цього помістіть у каструлю голову, хвіст та плавники коропа, залийте водою і варіть на повільному вогні, періодично знімаючи ложкою піну, що утворюється.

У каструлю перекладіть частину підсмаженої цибулі, гвоздику, лавровий лист, цукор, духмяний перець, додайте оцет. Зверху на всю суміш викладіть шматочки підсмаженої риби, а згори покладіть решту підсмаженої цибулі і залийте рибним бульйоном, який приготували.

Поставте каструлю з рибою на плиту і тушкуйте на малому вогні 20 хвилин.

Під час подавання на стіл обов’язково полийте рибу соусом у якому вона тушкувалася, і посипте зеленню петрушки.

Читайте также: Скумбрія з апельсином і імбиром: рецепт від Євгена Клопотенка

Більше рецептів шукайте у розділі "Кухня".