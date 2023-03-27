Коржі на кислому молоці: рецепт від Андрія Величка

Це дуже традиційний для Бессарабії хліб. І не тільки - в багатьох регіонах України випікають або смажать подібні коржі. Називають їх по-різному. Та існує багато подібних виробів - гезлеме (частіше з начинкою та трохи з іншого тіста), плачинди (теж з начинкою, в деяких селах саме на кефірі, а не на воді з олією та яйцями, як я готую), палянички, коржі. Я впевнений, є ще різновиди такого хлібу.

Коржі (склад):

3 -3 1/4 склянки пшеничного борошна

1 яйце

1 склянка кефіру жирності 2,5% або домашнього кислого молока

1 ст ложка олії в тісто

1/2 чайні ложки соди

2 дрібки солі

рафінована олія для обсмажування коржів

Як готувати

Замісити тісто, змішавши всі інгредієнти. В готовому вигляді воно повинно бути не надто тугим - м‘якішим ніж на вареники. Накрити і дати відпочити хвилин 20-30, на столі, без холодильника. Я ще змащую тісто олією, шоб не підсихало.

Поділити тісто на приблизно 8-10 частин, скатати з них кульки. На столі, змащеному трохи олією, розкатати кожну таку кулю до товщини десь 5-7 мм. Не дуже тонко.

На сковороді розігріти добре рафіновану олію для смаження. Смажити коржі до золотистого кольору з обох боків. Якщо сильно піднімається, наколоти вилкою. Як готово - зняти, посипати ароматною спецією мірудія та зовсім трохи підсолити зверху.

Далі - насолоджуватися неперевершеним смаком свіжо підсмаженого коржика та ароматом Бессарабії.

До речі, можна розкатувати тісто не на змащеному олією столі, а на посипаному борошном. Але перед обсмажуванням варто добре струсити борошно, бо буде горіти в олії.

Смачного!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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