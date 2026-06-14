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Коржі з лаваша з адигейським сиром
Ця соковита, хрустка закуска підійде для легкого перекушування або доповнення до основної страви. Чудово смакує зі свіжими овочами чи сметаною.
Готується страва буквально за лічені хвилини. Для її приготування подрібнений сир змішайте з зеленню і яйцем, загорніть у лаваш, обсмажте на пательні та подайте гарячим просто з плити.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйце куряче
- 1 шт.
- сир адигейський
- 300 г
- часник
- 2 зубки
- масло вершкове
- 15 г
- олія рослинна
- 1 ст. л.
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля)
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- перець чорний мелений
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- сіль
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Адигейський сир натріть на крупну тертку.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Для начинки в мисці змішайте яйце, адигейський сир, часник, зелень, чорний мелений перець і сіль.
Розгорніть лаваш та наріжте довгими широкими смугами.
На край кожної смуги викладіть 1–2 ст. л. начинки та загорніть лаваш трикутником, повністю закриваючи начинку з усіх боків.
У пательні на середньому вогні розігрійте вершкове масло й олію, викладіть коржі з лаваша та обсмажте з кожного боку до золотистої скоринки.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.