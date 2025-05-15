Коржики на кефірі з картоплею та бринзою: рецепт смачного сніданку

Коржики на кефірі з картоплею та бринзою / © Credits

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Смажаться коржики на сухій сковороді без олії, зверху обов’язково щедро змастіть їх вершковим маслом.

Інгредієнти:

кефір — 250 мл;

борошно пшеничне — 300 г;

сода харчова — 0,5 ч. л.;

сіль — щіпка.

Для начинки:

картопля — 300 г;

бринза — 250 г;

перець чорний мелений;

сіль;

вершкове масло — 50 г (для змащування).

Приготування:

Картоплю помийте, очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання.

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Бринзу натріть на велику тертку.

З картоплі злийте рідину, розімніть товкачем, додайте бринзу, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і злегка остудіть.

У теплий кефір додайте соду, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин. Всипте сіль, просіяне борошно частинами і замісіть м’яке тісто, накрийте його харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин. Розділіть тісто на рівні частини та скачайте в кулю.

На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте кожну кулю тіста в круглий, не дуже тонкий коржик, викладіть всередину начинку, підніміть і защипайте краї тіста і акуратно, щоб воно не порвалося, качалкою розкатайте в тонкий коржик.

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Розігрійте суху сковороду і обсмажте на середньому вогні кожен коржик з двох боків до золотистого кольору. Кожний корж змастіть вершковим маслом і складіть стосом один на одного.

Розріжте на чотири частини та подавайте гарячими зі сметаною або йогуртом.

Поради:

Під час приготування корж буде здуватися, збоку проткніть його шпажкою.

Сир використовуйте будь-який.

За бажанням до начинки можна додати зелень.