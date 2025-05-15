ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
551
Час на прочитання
2 хв

Коржики на кефірі з картоплею та бринзою: рецепт смачного сніданку

Приготуйте на сніданок або вечерю коржики з ніжною начинкою з картопляного пюре та бринзи. Тісто робиться без дріжджів, але виходить м’яким та ніжним, а начинка — смачною та ситною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коржики на кефірі з картоплею та бринзою

Коржики на кефірі з картоплею та бринзою / © Credits

Смажаться коржики на сухій сковороді без олії, зверху обов’язково щедро змастіть їх вершковим маслом.

Інгредієнти:

  • кефір — 250 мл;

  • борошно пшеничне — 300 г;

  • сода харчова — 0,5 ч. л.;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • картопля — 300 г;

  • бринза — 250 г;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • вершкове масло — 50 г (для змащування).

Приготування:

Картоплю помийте, очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання.

Бринзу натріть на велику тертку.

З картоплі злийте рідину, розімніть товкачем, додайте бринзу, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і злегка остудіть.

У теплий кефір додайте соду, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин. Всипте сіль, просіяне борошно частинами і замісіть м’яке тісто, накрийте його харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин. Розділіть тісто на рівні частини та скачайте в кулю.

На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте кожну кулю тіста в круглий, не дуже тонкий коржик, викладіть всередину начинку, підніміть і защипайте краї тіста і акуратно, щоб воно не порвалося, качалкою розкатайте в тонкий коржик.

Розігрійте суху сковороду і обсмажте на середньому вогні кожен коржик з двох боків до золотистого кольору. Кожний корж змастіть вершковим маслом і складіть стосом один на одного.

Розріжте на чотири частини та подавайте гарячими зі сметаною або йогуртом.

Поради:

  • Під час приготування корж буде здуватися, збоку проткніть його шпажкою.

  • Сир використовуйте будь-який.

  • За бажанням до начинки можна додати зелень.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
551
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie