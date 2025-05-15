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Коржики на кефірі з картоплею та бринзою: рецепт смачного сніданку
Приготуйте на сніданок або вечерю коржики з ніжною начинкою з картопляного пюре та бринзи. Тісто робиться без дріжджів, але виходить м’яким та ніжним, а начинка — смачною та ситною.
Смажаться коржики на сухій сковороді без олії, зверху обов’язково щедро змастіть їх вершковим маслом.
Інгредієнти:
кефір — 250 мл;
борошно пшеничне — 300 г;
сода харчова — 0,5 ч. л.;
сіль — щіпка.
Для начинки:
картопля — 300 г;
бринза — 250 г;
перець чорний мелений;
сіль;
вершкове масло — 50 г (для змащування).
Приготування:
Картоплю помийте, очистьте від шкірки, розріжте на чотири частини та відваріть у підсоленій воді 20 хвилин від моменту закипання.
Бринзу натріть на велику тертку.
З картоплі злийте рідину, розімніть товкачем, додайте бринзу, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і злегка остудіть.
У теплий кефір додайте соду, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин. Всипте сіль, просіяне борошно частинами і замісіть м’яке тісто, накрийте його харчовою плівкою і залиште на 15 хвилин. Розділіть тісто на рівні частини та скачайте в кулю.
На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте кожну кулю тіста в круглий, не дуже тонкий коржик, викладіть всередину начинку, підніміть і защипайте краї тіста і акуратно, щоб воно не порвалося, качалкою розкатайте в тонкий коржик.
Розігрійте суху сковороду і обсмажте на середньому вогні кожен коржик з двох боків до золотистого кольору. Кожний корж змастіть вершковим маслом і складіть стосом один на одного.
Розріжте на чотири частини та подавайте гарячими зі сметаною або йогуртом.
Поради:
Під час приготування корж буде здуватися, збоку проткніть його шпажкою.
Сир використовуйте будь-який.
За бажанням до начинки можна додати зелень.