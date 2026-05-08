Чебуреки з куркою, сиром і вершковим соусом — рецепт домашньої страви
Є страви, які не потребують складних технік, але все одно мають такий вигляд, ніби їх щойно подали в затишному бістро.
Чебуреки з куркою, сиром і вершковим соусом — це м’яке тісто на грецькому йогурті, соковита курка у вершково-сирному соусі, тягуча моцарела та аромат часникової олії зверху. Рецепт від iramsfoodstory — це приклад того, як класична домашня випічка трансформується у щось насичене та ароматне. Це не складна ресторанна технологія, а продумана домашня страва, яку можна повторити без спеціального обладнання.
Інгредієнти
Тісто
пшеничне борошно 2 + ½ склянки
грецький йогурт 1+ ½ склянки
топлене чи звичайне масло 2 ст. л
сіль
розпушувач 1 ч. л
оливкова олія 1 ст. л
Куряча начинка
куряча грудка (відварена у підсоленій воді та подрібнена) 450 г
солодкий перець (дрібно нарізаний) 1 склянка
цибуля ½ шт.
часник 4 зубчики
зелена цибуля 1/3 склянки
борошно 1 ст. л
молоко ½ склянки
крем-сир 1/3 склянки
сіль
чорний перець
часникова приправа
копчена паприка
пластівці чилі
кмин
цибульна приправа
топленого масла чи олія 2 ст. л
Часникова глазур
розтоплене масло 1/3 склянки
подрібнений часник 1 ч. л
петрушка 1 ст. л
Приготування
Змішайте інгредієнти для тіста.
Вимішуйте до стану м’якої кулі.
Після цього залиште його відпочити приблизно на 30 хв, цей крок важливий, бо тісто стає піддатливим і гладким.
Після відпочинку його треба ще раз вимісити, щоб структура стала еластичною і рівною.
Далі переходьте до начинки, спочатку на маслі обсмажте часник і цибуля до м’якості.
Додайте перець і зелену цибулю, після чого курку зі спеціями.
Далі введіть борошно та швидко обсмажте, а потім вливається молоко.
Суміш почне густішати, після чого додайте крем-сир. У результаті виходить ніжна, кремова начинка з вираженим ароматом спецій та легкою пікантністю.
Після цього приготуйте часникову глазур, просто поєднайте всі інгредієнти. Ця суміш наноситься вже після приготування, вона дає аромат, який робить страву «ресторанною».
Тісто розділіть на 9 невеликих кульок і розкачайте у тонкі коржі.
На одну половину викладіть охолоджену курячу начинку та щедру порцію моцарели, після чого закрийте другою частиною тіста.
Кожен «пиріжок» обсмажте приблизно 8 хв, перевертайте для рівномірної золотистої скоринки.
Готові чебуреки щедро змастіть часниковим маслом і подавайте теплими.
Це саме той тип страви, який легко стає «улюбленим рецептом на кожен випадок». Він не вимагає складних інгредієнтів, але дає результат, який відчувається значно більш витонченим, ніж звичайна домашня їжа.