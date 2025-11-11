ТСН у соціальних мережах

Рецепти
170
1 хв

Кошики з яйцями та помідорами: рецепт ідеального сніданку

Сніданок — це не просто перше приймання їжі, це маленький ритуал турботи про себе. І якщо вам давно хотілося чогось смачного, красивого та не надто складного у приготуванні, цей рецепт точно стане вашим фаворитом.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
35 хвилин
170 ккал
Кошики з яйцями та помідорами tiktok.com_smahnoo

Кошики з яйцями, моцарелою та помідорами мають настільки ефектний вигляд, що здається, ніби ви провели на кухні півдня. Але насправді все просто — і неймовірно смачно.

Ця страва — справжній бестселер соціальних мереж. На сторінці smahnoo показали, як зі звичайних булочок зробити справжній ресторанний сніданок. Хрустка скоринка, ніжна серединка, розплавлений сир, аромат базиліку та яєчний жовток, який ніжно розтікається за першого надрізу. Це не просто їжа — це маленьке естетичне задоволення.

Інгредієнти

булочки
моцарела
помідори
шпинат або базилік
яйця
сіль
перець
петрушка

Приготування

  1. Відріжте верхівки булочок і обережно вийміть м’якуш, але залиште хрусткі «стінки».

  2. Покладіть на дно кожної булочки кружальце моцарели.

  3. Поверх сиру — шматочок помідора та листок шпинату та базиліку.

  4. Вбийте у кожну булочку яйце, посоліть і поперчіть до свого смаку.

  5. Поставте їх у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 20 хв, доки білок схопиться, а жовток залишиться ніжним.

  6. Посипте свіжою петрушкою та подавайте гарячими.

Подавайте ці хрусткі кошики з чашкою кави з молоком або трав’яним чаєм і отримаєте момент абсолютного спокою. Той самий, коли кухня пахне свіжоспеченим хлібом, а день тільки починається.

Спробуйте цей рецепт і, можливо, він стане вашим новим ранковим ритуалом.

170
