Котбулар: рецепт знаменитих смажених шведських фрикадельок

Ніжні та соковиті шведські тефтелі, приправлені пікантним вершковим соусом, чудово смакуватимуть до картопляного пюре чи яєчної локшини.

На сторінці The Cozy Cook розповіли, що цей рецепт може стати вашою улюбленою стравою, адже він по-своєму унікальний та смачний.

Інгредієнти

Для фрикадельок:

Яловичий фарш 500 г

Свинячий фарш 250 г

Духмяний перець ½ ч. л

Мускатний горіх ¼ ч. л

Цибуля 1 шт.

Часник 2 зубчики

Панірувальні сухарі ½ склянки

Тертий пармезан ¼ склянки

Яйце 1 шт.

Молоко ¼ склянки

Сіль

Чорний перець

Для соусу:

Вершкове масло 2 ст. л

Борошно 2 ст. л

Яловичий бульйон 1 склянка

Курячий бульйон ½ склянки

Вустерський соус 1 ч. л

Діжонська гірчиця 1 ч. л

Вершки ½ склянки

Подрібнена свіжа петрушка

Приготування

У великій мисці змішайте панірувальні сухарі, пармезан, яйце, молоко, цибулю, часник, сіль, духмяний перець, мускатний горіх і чорний перець. Додайте фарш і обережно перемішайте, поки маса стане однорідною. Сформуйте фрикадельки розміром приблизно 4 см. Покладіть їх у холодильник на 15 хвилин або залиште на ніч. Обсмажте фрикадельки на середньому вогні до золотистої скоринки та відкладіть. У тій самій пательні розтопіть вершкове масло. Додайте борошно та перемішуйте, поки не утвориться однорідна паста. Потроху почніть вливати яловичий та курячий бульйони, постійно помішуючи. Додайте вустерський соус, діжонську гірчицю та вершки. Добре перемішайте. Доведіть соус до середньої густини. Покладіть фрикадельки у пательню, полийте соусом і тушкуйте під кришкою 10–15 хвилин. Подавайте гарячими та прикрасьте петрушкою.

Поради:

Замість вершків можна використати жирну сметану.

Сирі фрикадельки можна заморозити до 3 місяців. Перед приготуванням просто розморозьте їх у холодильнику.

Готові фрикадельки зберігайте у герметичному контейнері до 3 днів у холодильнику чи до 3 місяців у морозильнику.

Розігрівайте страву на слабкому вогні, щоб соус не розшарувався.

Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтеся шведським затишком у кожному шматочку.

Смачного!

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