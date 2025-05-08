Котлета по-київськи: рецепт легендарної страви, яку варто приготувати вдома / © Credits

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Котлета по-київськи — це не просто страва. Це легенда, яку з гордістю подають у кращих ресторанах світу та водночас — теплий спогад з дитинства, коли мама чи бабуся готували її на свята. Хрустка золота скоринка, соковите куряче м’ясо та вершкова начинка з ароматом зелені — усе це створює незабутній смак. І хоча може здатися, що приготувати таку страву вдома — справа непроста, насправді за рецептом зі сторінки ТУТ СМАЧНО ви легко впораєтеся, навіть якщо готуєте вперше.

Інгредієнти

Основні

Куряче філе 4 шт.

Вершкове масло 120 г

Часник 1 зубчик

Свіжа зелень (кріп, петрушка, можна додати трохи естрагону) 1 пучок

Сіль

Чорний мелений перець

Для панірування

Борошно 5 ст. л

Яйця 3 шт.

Панірувальні сухарі 250 г

Рослинна олія

Приготування

Крок 1. Приготуйте ароматну начинку

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно стало м’яким. Подрібніть зелень і часник. Змішайте з маслом, посоліть і сформуйте невеликі циліндри (розміром з мізинець). Загорніть їх у харчову плівку та заморозьте, потримайте у морозилці мінімум 30 хв — це ключовий момент, щоб начинка не витекла під час смаження.

Крок 2. Підготовка м’яса

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Відокремте мале філе (за наявності). Велике філе розріжте вздовж, не доходячи до краю та відбийте через плівку з внутрішнього боку. Важливо не прорвати зовнішню «плівку» — вона триматиме форму. Посоліть і поперчіть філе зсередини.

Крок 3. Формування котлет

На середину великого філе покладіть циліндр замороженого масла. Щільно загорніть котлету, підгинаючи краї донизу — як «конвертик». Можна допомогти собі харчовою плівкою, щоб надати правильної форми. Покладіть сформовані котлети у морозилку ще на 30 хв — це дає паніруванню краще «схопитися».

Крок 4. Подвійне панірування

Підготуйте три миски: з борошном, збитими яйцями та сухарями. Обваляйте котлету послідовно: борошно, яйце потім сухарі та ще раз: яйце й сухарі. Завдяки подвійному паніруванню, скоринка буде щільна та триматиме масло всередині.

Крок 5. Смаження та запікання

У глибокій сковороді чи фритюрниці розігрійте велику кількість олії до 170°C. Обережно опустіть котлети в олію та смажте по 3–4 хв з кожного боку, до золотистої скоринки. Далі перекладіть котлети у духовку, розігріту до 180°C і допікайте ще 10–15 хв, щоб м’ясо повністю приготувалося.

Крок 6. Подача

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Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте гарячими, поки всередині тане масло.

Поради:

Для ніжнішого м’яса використовуйте не заморожене філе, а свіже охолоджене.

Щоб масло не витікало — добре охолоджуйте котлети перед смаженням і не прорізайте філе під час відбивання.

Не перевищуйте температуру смаження — інакше панірування згорить, а середина залишиться сирою.

Для вишуканішого смаку у масло можна додати лимонну цедру, мускатний горіх або білий перець.

Ідеї для подачі

Класична котлета по-київськи — це завжди святкова страва. Вона чудово смакує з:

картопляним пюре з вершковим маслом

відвареним рисом або гречкою

тушкованими овочами

свіжим салатом з зеленню та лимонним соком

Справжня котлета по-київськи — це не просто смачна страва. Це поєднання традицій, майстерності та кулінарного задоволення. Не бійтеся готувати її вдома: трохи підготовки та на вашому столі буде ресторанна класика, від якої всі будуть у захваті.