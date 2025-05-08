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Котлета по-київськи: рецепт легендарної страви, яку варто приготувати вдома
Справжня королева української кухні — ароматна, соковита та хрустка котлета по-київськи. Цей кулінарний символ часто подають у ресторанах, але її цілком реально приготувати самостійно.
Котлета по-київськи — це не просто страва. Це легенда, яку з гордістю подають у кращих ресторанах світу та водночас — теплий спогад з дитинства, коли мама чи бабуся готували її на свята. Хрустка золота скоринка, соковите куряче м’ясо та вершкова начинка з ароматом зелені — усе це створює незабутній смак. І хоча може здатися, що приготувати таку страву вдома — справа непроста, насправді за рецептом зі сторінки ТУТ СМАЧНО ви легко впораєтеся, навіть якщо готуєте вперше.
Інгредієнти
Основні
Куряче філе 4 шт.
Вершкове масло 120 г
Часник 1 зубчик
Свіжа зелень (кріп, петрушка, можна додати трохи естрагону) 1 пучок
Сіль
Чорний мелений перець
Для панірування
Борошно 5 ст. л
Яйця 3 шт.
Панірувальні сухарі 250 г
Рослинна олія
Приготування
Крок 1. Приготуйте ароматну начинку
Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно стало м’яким.
Подрібніть зелень і часник. Змішайте з маслом, посоліть і сформуйте невеликі циліндри (розміром з мізинець).
Загорніть їх у харчову плівку та заморозьте, потримайте у морозилці мінімум 30 хв — це ключовий момент, щоб начинка не витекла під час смаження.
Крок 2. Підготовка м’яса
Відокремте мале філе (за наявності).
Велике філе розріжте вздовж, не доходячи до краю та відбийте через плівку з внутрішнього боку. Важливо не прорвати зовнішню «плівку» — вона триматиме форму.
Посоліть і поперчіть філе зсередини.
Крок 3. Формування котлет
На середину великого філе покладіть циліндр замороженого масла.
Щільно загорніть котлету, підгинаючи краї донизу — як «конвертик». Можна допомогти собі харчовою плівкою, щоб надати правильної форми.
Покладіть сформовані котлети у морозилку ще на 30 хв — це дає паніруванню краще «схопитися».
Крок 4. Подвійне панірування
Підготуйте три миски: з борошном, збитими яйцями та сухарями.
Обваляйте котлету послідовно: борошно, яйце потім сухарі та ще раз: яйце й сухарі.
Завдяки подвійному паніруванню, скоринка буде щільна та триматиме масло всередині.
Крок 5. Смаження та запікання
У глибокій сковороді чи фритюрниці розігрійте велику кількість олії до 170°C.
Обережно опустіть котлети в олію та смажте по 3–4 хв з кожного боку, до золотистої скоринки.
Далі перекладіть котлети у духовку, розігріту до 180°C і допікайте ще 10–15 хв, щоб м’ясо повністю приготувалося.
Крок 6. Подача
Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Подавайте гарячими, поки всередині тане масло.
Поради:
Для ніжнішого м’яса використовуйте не заморожене філе, а свіже охолоджене.
Щоб масло не витікало — добре охолоджуйте котлети перед смаженням і не прорізайте філе під час відбивання.
Не перевищуйте температуру смаження — інакше панірування згорить, а середина залишиться сирою.
Для вишуканішого смаку у масло можна додати лимонну цедру, мускатний горіх або білий перець.
Ідеї для подачі
Класична котлета по-київськи — це завжди святкова страва. Вона чудово смакує з:
картопляним пюре з вершковим маслом
відвареним рисом або гречкою
тушкованими овочами
свіжим салатом з зеленню та лимонним соком
Справжня котлета по-київськи — це не просто смачна страва. Це поєднання традицій, майстерності та кулінарного задоволення. Не бійтеся готувати її вдома: трохи підготовки та на вашому столі буде ресторанна класика, від якої всі будуть у захваті.