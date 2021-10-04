Котлети по-київськи: оригінальний рецепт легендарної страви

Хто тільки не приписував собі авторство в створенні котлет по-київськи: і росіяни, і французи, і навіть американці. Хоч би там як, але назва за стравою закріпилася, і навіть далеко за межами України вона іменується Chicken Kiev.

Котлети по-київськи — страва не на кожен день. Її приготування вимагає часу і певної вправності, але все далеко не так страшно, як може здатися на перший погляд. У підсумку ж ви будете винагороджені чудовим результатом. Ніжне м'ясо в хрусткій скоринці, ароматний сік, що розтікається під час розрізання, — це чи не насолода для будь-якого гурмана?

Інгредієнти:

2 курячих філе

150 г вершкового масла

2 яйця

50 мл молока

0,5 лимона

2 зубки часнику

пучок зелені

панірувальні сухарі

борошно

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Розм'якшене вершкове масло з'єднати з рубаною зеленню і пропущеним через прес часником, злегка посолити, поперчити, влити лимонний сік і добре вимішати.

Підготовлене масло загорнути в харчову плівку, сформувати бруском або валиком діаметром близько 1,5 см, і помістити в морозильну камеру.

З курячого філе видалити біле сухожилля, яке під час смаження деформує котлети. Філе розділити на велике і мале, надрізати їх уздовж, не розрізаючи до кінця, і розкрити, як книжку.

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Шматки філе посолити, поперчити, обережно, щоб не пошкодити цілісність м'яса, відбити, викласти на мале філе шматочок охолодженого масла довжиною 5-7 см, щільно його загорнути, а потім, підвертаючи краї, загорнути у велике філе, сформувати таким чином довгасті овальні котлети .

Готові напівфабрикати помістити на 10-15 хвилин в морозильну камеру, після чого обваляти їх у борошні, змочити у збитих з молоком яйцях, обваляти в панірувальних сухарях і знову відправити на 15 хвилин у морозилку.

Потім котлети ще раз занурити в льєзон, обваляти в сухарях і смажити у фритюрі до утворення рум'яної скоринки.

Обсмажені котлети довести до готовності в духовці за температури 180°С протягом 10-15 хвилин.

На замітку

Подавайте котлети по-київськи з овочами, картоплею фрі або картопляним пюре.

Для приготування олійної начинки можна використовувати кріп або зелень петрушки або їхню суміш.

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Якщо у вас ціла куряча тушка, приготуйте котлети по-київськи з кісточкою. Для цього відокремте від тушки філе разом із крилом, залиште тільки 1 кістку, відрізавши інші, і зачистіть її від м'яса. Форм котлету у вигляді курячої ніжки. При подачі на кісточку одягніть папильотку.

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