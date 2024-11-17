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Котлети з фаршу з вівсяними пластівцями: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1116
Час на прочитання
1 хв
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Котлети з фаршу з вівсяними пластівцями: простий рецепт

Котлети з фаршу з вівсяними пластівцями / Фото: Credits

Щоб котлети вийшли соковитішими і довше зберегли м'якість, замініть звичайний хліб або картоплю в них вівсяними пластівцями.

Вівсянка в котлетах зовсім не відчувається, тому вони можуть сподобатися навіть тим, хто не любить вівсяні пластівці.

Інгредієнти

фарш курячий
500 г
пластівці вівсяні
50 г
яйце куряче
1 шт.
молоко
90 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубок
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Яйце змішайте з молоком і залийте цією сумішшю вівсяні пластівці на 15-20 хвилин для набухання.
  2. Цибулю почистьте, помийте та натріть на дрібній тертці.
  3. Курячий фарш з'єднайте з вівсяними пластівцями, додайте цибулю, пропущений через прес часник, чорний мелений перець, посоліть та добре перемішайте.
  4. На гарячу сковороду налийте олію та обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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