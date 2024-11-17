Котлети з фаршу з вівсяними пластівцями: простий рецепт

Щоб котлети вийшли соковитішими і довше зберегли м'якість, замініть звичайний хліб або картоплю в них вівсяними пластівцями.
Вівсянка в котлетах зовсім не відчувається, тому вони можуть сподобатися навіть тим, хто не любить вівсяні пластівці.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 500 г
- пластівці вівсяні
- 50 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- молоко
- 90 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубок
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Яйце змішайте з молоком і залийте цією сумішшю вівсяні пластівці на 15-20 хвилин для набухання.
- Цибулю почистьте, помийте та натріть на дрібній тертці.
- Курячий фарш з'єднайте з вівсяними пластівцями, додайте цибулю, пропущений через прес часник, чорний мелений перець, посоліть та добре перемішайте.
- На гарячу сковороду налийте олію та обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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