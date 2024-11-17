Котлети з фаршу з вівсяними пластівцями: простий рецепт

Щоб котлети вийшли соковитішими і довше зберегли м'якість, замініть звичайний хліб або картоплю в них вівсяними пластівцями.

Вівсянка в котлетах зовсім не відчувається, тому вони можуть сподобатися навіть тим, хто не любить вівсяні пластівці.

Інгредієнти фарш курячий 500 г пластівці вівсяні 50 г яйце куряче 1 шт. молоко 90 г цибуля ріпчаста 1 шт. часник 1 зубок перець чорний мелений сіль олія

Яйце змішайте з молоком і залийте цією сумішшю вівсяні пластівці на 15-20 хвилин для набухання. Цибулю почистьте, помийте та натріть на дрібній тертці. Курячий фарш з'єднайте з вівсяними пластівцями, додайте цибулю, пропущений через прес часник, чорний мелений перець, посоліть та добре перемішайте. На гарячу сковороду налийте олію та обсмажте котлети на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

Фарш використовуйте будь-який.

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