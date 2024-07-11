Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Котлети з кабачків картоплі та курячого філе: рецепт корисної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
105 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
55
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Котлети з кабачків картоплі та курячого філе: рецепт корисної страви

Котлети з кабачків картоплі та курячого філе / Фото: Credits

Котлети з кабачків картоплі та курячого філе сподобаються не лише дорослим, а й дітям.

Для приготування знадобляться куряче філе, кабачки, картопля, цибуля, часник, яйця та манка. Через пів години у вас буде готовий смачний обід чи вечеря.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
картопля
2 шт.
куряче філе
1 шт.
яйця
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
манна крупа
2 ст. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
олія

Кабачки натріть на великій тертці. Злегка посоліть та перемішайте. Залишіть на 10 хвилин. Відтисніть сік і викладіть у миску.

Картоплю та цибулю ріпчасту очистіть і натріть на великій тертці. Додайте яйця, перець, сіль, манку і залишити на 15 хвилин.

Куряче філе промийте та наріжте дрібними кубиками. Додайте часник, видавлений через прес, і дрібно нарізаний кріп. Перемішайте.

Потім все з'єднайте та ще раз перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте котлетну масу на сковороду та обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо кабачки немолоді, то очистіть їх від шкірки та насіння.

Читайте також:

Топ-страва з кабачка! Кабачкові палички від Валентини Хамайко – Рецепти Сніданку з 1+1

Топ-страва з кабачка! Кабачкові палички від Валентини Хамайко – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація