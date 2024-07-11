Котлети з кабачків картоплі та курячого філе: рецепт корисної страви

Котлети з кабачків картоплі та курячого філе сподобаються не лише дорослим, а й дітям.

Для приготування знадобляться куряче філе, кабачки, картопля, цибуля, часник, яйця та манка. Через пів години у вас буде готовий смачний обід чи вечеря.

Інгредієнти кабачки 2 шт. картопля 2 шт. куряче філе 1 шт. яйця 2 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. манна крупа 2 ст. л. часник 2 зубчики перець чорний мелений сіль кріп свіжий олія

Кабачки натріть на великій тертці. Злегка посоліть та перемішайте. Залишіть на 10 хвилин. Відтисніть сік і викладіть у миску.

Картоплю та цибулю ріпчасту очистіть і натріть на великій тертці. Додайте яйця, перець, сіль, манку і залишити на 15 хвилин.

Куряче філе промийте та наріжте дрібними кубиками. Додайте часник, видавлений через прес, і дрібно нарізаний кріп. Перемішайте.

Потім все з'єднайте та ще раз перемішайте.

На сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте котлетну масу на сковороду та обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

Якщо кабачки немолоді, то очистіть їх від шкірки та насіння.

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