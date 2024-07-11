Котлети з кабачків картоплі та курячого філе: рецепт корисної страви

Котлети з кабачків картоплі та курячого філе сподобаються не лише дорослим, а й дітям.
Для приготування знадобляться куряче філе, кабачки, картопля, цибуля, часник, яйця та манка. Через пів години у вас буде готовий смачний обід чи вечеря.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- картопля
- 2 шт.
- куряче філе
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- манна крупа
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- олія
Кабачки натріть на великій тертці. Злегка посоліть та перемішайте. Залишіть на 10 хвилин. Відтисніть сік і викладіть у миску.
Картоплю та цибулю ріпчасту очистіть і натріть на великій тертці. Додайте яйця, перець, сіль, манку і залишити на 15 хвилин.
Куряче філе промийте та наріжте дрібними кубиками. Додайте часник, видавлений через прес, і дрібно нарізаний кріп. Перемішайте.
Потім все з'єднайте та ще раз перемішайте.
На сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте котлетну масу на сковороду та обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради:
- Якщо кабачки немолоді, то очистіть їх від шкірки та насіння.
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