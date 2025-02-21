Котлети з капустою та куркою: незвичайний рецепт

Якщо ви шукаєте спосіб урізноманітнити своє меню, спробуйте приготувати котлети з капустою та куркою – справжню знахідку для тих, хто цінує нестандартні поєднання смаків.
Ці котлети неймовірно смачні та дуже прості у приготуванні, це робить їх ідеальним варіантом для родинного обіду чи вечері в колі друзів. Про рецепт цієї навдивовижу смачної страви розповіли на сторінці receptoria1.
Інгредієнти
- Капуста
- 500 г
- Куряче філе
- 500 г
- Цибуля
- 2 шт.
- Яйце
- 1 шт.
- Манка
- 2 ст. л
- Сіль
- Перець
- Приправа
Приготування
- Помістіть капусту у блендер, подрібніть і перемістіть її у велику посудину.
- Далі, додайте пів кілограма курячого філе, попередньо подрібненого до стану, який вам подобається.
- Також подрібніть та додайте 2 середні цибулини.
- Об’єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте сіль, перець та улюблену приправу. Потім 1 куряче яйце та манку. Добре перемішайте, щоб суміш стала однорідною.
- Дайте суміші настоятися протягом 20 хв. Цей крок дозволить компонентам краще з’єднатися, а манка трохи набухне, це сприятиме формуванню котлет.
- Починайте смажити котлетки. Обсмажуйте їх з обох боків приблизно по 3 хв, доки не з’явиться гарна золотиста скоринка. Коли котлети вже готові, додайте трохи води та накрийте кришкою на 2 хв – це допоможе їм стати м’якшими та соковитішими.
@receptoria1 КАРУСТЯНО-КУРЯЧІ КОТЛЕТИ. Дужеее смачно Капуста 500 г Куряче філе 500 г Цибуля 2 шт Яйце 1 шт Манка 2 ст.л Сіль Перець Приправа «12 овочів»( або ж на Ваш смак) ❤️СМАЧНОГО #котлети#капуста#карустянікотлети#курка#філе#сметана#обід#вечеря#смачно#рецепт#готуювдома#смачнірецепти#простірецепти ♬ Elegant and lively violin jazz - Cuisine, food, gourmet, cafe(1310636) - Ponetto
Ці котлети з капустою та куркою – ідеальний приклад того, як можна поєднати традиційні інгредієнти з оригінальним підходом, створити страву, яка здивує навіть найвибагливіших гурманів.
Смачного!
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