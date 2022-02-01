Котлети по-київськи з картоплі: рецепт смачного обіду

Ця страва дуже схожа на традиційні зрази, але готується набагато простіше.

Такі котлети виходять дуже ніжними, рум'яними і, що головне, надзвичайно поживними. Їх можна подавати із зеленим салатом, або просто зі сметаною.

Інгредієнти:

картопля - 1 кг

оливкова оля

яйця - 2 шт.

сметана

чорний мелений перець

сіль

Для соусу:

молоко - 1 склянка

борошно - 2,5 ст. ложки

гриби (печериці) - 100 г

Приготування:

Почистіть картоплю, відваріть та потовчіть. Для більш однорідної текстури, щоб точно позбутися грудочок, можна перетерти її ще й через сито. Перекладіть підготовлену картоплю у миску, додайте сіль та перець за смаком і 2 яйця.

Гриби дрібно поріжте і підсмажте на оливковій олії.

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Борошно просійте через сито і злегка підсмажте на сухій пательні. Тепер додайте до нього теплого молока, добре перемішайте і прогрійте на пательні. Додайте до суміші гриби і знову перемішайте.

Картоплю набирайте столовою ложкою, скрутіть кульку, у ній зробіть тальцем невеликий отвір і покладіть у нього начинку з грибами. Заліпіть картоплю з начинкою. Принцип формування котлет схожий на ліплення пиріжків з начинкою.

Обкатайте котлети у борошні і відправте смажитися на розігріту з оливковою олією пательню.

Смакують такі котлети із сметаною, тому рекомендуємо подати її до столу разом зі стравою.

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