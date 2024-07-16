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Котлети з консервованого тунця та рису: швидкий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
261
Час на прочитання
1 хв
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Котлети з консервованого тунця та рису: швидкий рецепт

Котлети з консервованого тунця та рису / Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом, приготуйте незвичайні котлети з консервованим тунцем та рисом.

Основним інгредієнтом є консервована риба. Котлети мають приємний смак та аромат і не менш смачні, ніж звичайні котлети з фаршу. Подавайте із салатом зі свіжих овочів.

Інгредієнти

рис
180 г
тунець консервований
1 банка
куряче яйце
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
кріп
панірувальні сухарі
  1. Рис промийте під проточною водою, доки вода не стане прозорою. Викладіть в каструлю, посоліть і залийте гарячою водою в пропорції 1:2. Накрийте кришкою та відваріть до готовності близько 15 хвилин. Відкиньте на друшляк і остудіть.
  2. З тунця злийте рідину і розімніть виделкою.
  3. Цибулю очистіть і наріжте дрібно.
  4. Кріп промийте, обсушіть і подрібніть.
  5. У мисці з'єднайте рис, консервований тунець, яйце, цибулю, кріп, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте. Сформуйте котлети будь-якої форми та запануйте в панірувальних сухарях.
  6. На розігрітій сковороді з олією обсмажте котлети на середньому вогні, з двох боків, до золотистої скоринки.

Поради:

  • Для котлет можна використовувати будь-які консерви в олії.

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