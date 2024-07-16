Котлети з консервованого тунця та рису: швидкий рецепт

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом, приготуйте незвичайні котлети з консервованим тунцем та рисом.

Основним інгредієнтом є консервована риба. Котлети мають приємний смак та аромат і не менш смачні, ніж звичайні котлети з фаршу. Подавайте із салатом зі свіжих овочів.

Інгредієнти рис 180 г тунець консервований 1 банка куряче яйце 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. перець чорний мелений сіль олія кріп панірувальні сухарі

Рис промийте під проточною водою, доки вода не стане прозорою. Викладіть в каструлю, посоліть і залийте гарячою водою в пропорції 1:2. Накрийте кришкою та відваріть до готовності близько 15 хвилин. Відкиньте на друшляк і остудіть. З тунця злийте рідину і розімніть виделкою. Цибулю очистіть і наріжте дрібно. Кріп промийте, обсушіть і подрібніть. У мисці з'єднайте рис, консервований тунець, яйце, цибулю, кріп, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте. Сформуйте котлети будь-якої форми та запануйте в панірувальних сухарях. На розігрітій сковороді з олією обсмажте котлети на середньому вогні, з двох боків, до золотистої скоринки.

Поради:

Для котлет можна використовувати будь-які консерви в олії.

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