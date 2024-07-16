Котлети з консервованого тунця та рису: швидкий рецепт

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним обідом, приготуйте незвичайні котлети з консервованим тунцем та рисом.
Основним інгредієнтом є консервована риба. Котлети мають приємний смак та аромат і не менш смачні, ніж звичайні котлети з фаршу. Подавайте із салатом зі свіжих овочів.
Інгредієнти
- рис
- 180 г
- тунець консервований
- 1 банка
- куряче яйце
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- кріп
- панірувальні сухарі
- Рис промийте під проточною водою, доки вода не стане прозорою. Викладіть в каструлю, посоліть і залийте гарячою водою в пропорції 1:2. Накрийте кришкою та відваріть до готовності близько 15 хвилин. Відкиньте на друшляк і остудіть.
- З тунця злийте рідину і розімніть виделкою.
- Цибулю очистіть і наріжте дрібно.
- Кріп промийте, обсушіть і подрібніть.
- У мисці з'єднайте рис, консервований тунець, яйце, цибулю, кріп, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте. Сформуйте котлети будь-якої форми та запануйте в панірувальних сухарях.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте котлети на середньому вогні, з двох боків, до золотистої скоринки.
Поради:
- Для котлет можна використовувати будь-які консерви в олії.
Читайте також:
- Котлети з кабачків, картоплі та курячого філе: рецепт корисної страви
- Рецепт салату з тунцем морквою та яблуком
- Рибне суфле: рецепт легкої закуски