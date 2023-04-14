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Котлети з начинкою із сиру та яєць: оригінальний рецепт улюбленої страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
577
Час на прочитання
2 хв
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Котлети з начинкою із сиру та яєць: оригінальний рецепт улюбленої страви

Фото: Credits

Котлети виходять дуже ніжними, повітряними та смачними. Начинка із сиру, вареного яйця та зелені чудово доповнюють м'ясо.

Такі котлети можуть перебувати в холодильнику кілька днів і залишатися такими ж смачними, ніби щойно були приготовані.

Складники

  • фарш – 500 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт..;
  • часник – 2 зубчики;
  • білий батон – 100 г;
  • молоко – 30 г;
  • коріандр;
  • перець чорний мелений;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль.

Начинка

  • сир твердий – 100 г;
  • варене яйце – 2 шт.;
  • кріп, петрушка – пучок;
  • олія для смаження.

Приготування

Фарш з'єднайте з подрібненою цибулею та часником, та потім додайте яйце, коріандр, перець, сіль. М'якуш батона залийте молоком на три хвилини, відіжміть і додайте у фарш. Все добре вимісити до однорідного стану.

Начинки для котлет. Яйця зваріть круто, остудіть, почистіть і натріть на дрібній тертці. Сир також натріть. Зелень вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. У глибокій мисці з'єднайте сир, яйця, зелень і перемішайте.

Беріть руками змоченими у воді сирий фарш. Формуйте з нього кульку, сплющуйте її в коржик. У центр викладіть начинку та сформуйте котлету. Обваляйте з усіх боків у панірувальних сухарях.

На сковороді з розігрітою олією обсмажте котлети, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради

  • Фарш використовуйте будь-який.
  • Фарш бажано відбити, він має стати гладким та однорідним.

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Дата публікації
Перегляди
577
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