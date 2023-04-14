Котлети з начинкою із сиру та яєць: оригінальний рецепт улюбленої страви

Котлети виходять дуже ніжними, повітряними та смачними. Начинка із сиру, вареного яйця та зелені чудово доповнюють м'ясо.
Такі котлети можуть перебувати в холодильнику кілька днів і залишатися такими ж смачними, ніби щойно були приготовані.
Складники
- фарш – 500 г;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт..;
- часник – 2 зубчики;
- білий батон – 100 г;
- молоко – 30 г;
- коріандр;
- перець чорний мелений;
- панірувальні сухарі;
- сіль.
Начинка
- сир твердий – 100 г;
- варене яйце – 2 шт.;
- кріп, петрушка – пучок;
- олія для смаження.
Приготування
Фарш з'єднайте з подрібненою цибулею та часником, та потім додайте яйце, коріандр, перець, сіль. М'якуш батона залийте молоком на три хвилини, відіжміть і додайте у фарш. Все добре вимісити до однорідного стану.
Начинки для котлет. Яйця зваріть круто, остудіть, почистіть і натріть на дрібній тертці. Сир також натріть. Зелень вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. У глибокій мисці з'єднайте сир, яйця, зелень і перемішайте.
Беріть руками змоченими у воді сирий фарш. Формуйте з нього кульку, сплющуйте її в коржик. У центр викладіть начинку та сформуйте котлету. Обваляйте з усіх боків у панірувальних сухарях.
На сковороді з розігрітою олією обсмажте котлети, на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.
Поради
- Фарш використовуйте будь-який.
- Фарш бажано відбити, він має стати гладким та однорідним.
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