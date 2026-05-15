Котлети «Пташине молоко» tiktok.com/@an.cookbook

Домашні котлети знову у центрі уваги, але тепер у сучаснішому форматі, із соковитою начинкою, запіканням у духовці замість смаження та текстурою, яка легко конкурує з ресторанними стравами.

Котлети «Пташине молоко», про рецепт яких розповіли на сторінці an.cookbook — це приклад їжі, яка поєднує прості інгредієнти та ефектну подачу. Ззовні — золотаве панірування, всередині — м’яка вершкова начинка з яйцем, плавленим сиром і кропом.

Інгредієнти

Для котлет

курячий фарш 650 г

білий хліб 100 г

молоко 150 мл

сіль

перець

Для начинки

варені яйця 4 шт.

плавлений сир 2 шт.

вершкове масло 90 г

кріп

сіль

сухий часник

Для панірування

яйця 2 шт.

панірувальні сухарі

Приготування

Білий хліб замочіть у молоці на кілька хвилин, щоб він добре розм’як. До курячого фаршу додайте розмочений хліб, сіль та перець. Ретельно вимішайте масу до однорідності. Варені яйця натріть або розімніть виделкою. Додайте плавлені сирки, м’яке вершкове масло, подрібнений кріп, сіль і сухий часник. Добре перемішайте до кремової консистенції. Вологими руками візьміть трохи фаршу та сформуйте пласку основу. У центр викладіть приблизно 2 ч. л начинки, після чого акуратно загорніть фарш навколо неї та формуйте овальну котлету. Кожну котлету спочатку занурте у збиті яйця, а потім обваляйте у панірувальних сухарях. Викладіть котлети на деко чи у форму для запікання. Готуйте 25–30 хв. Перші 15 хв — без конвекції, ще 10 хв — з конвекцією для апетитної золотистої скоринки. Подавайте гарячими з картопляним пюре, салатом або просто зі свіжими овочами.

Котлети «Пташине молоко» — приклад того, як проста домашня страва може легко адаптуватися до сучасної кухні. Вони поєднують одразу кілька речей, які сьогодні особливо цінують у їжі, а саме комфорт, насичений смак, прості інгредієнти та ефектну текстуру.

