Котлети у вершковому соусі: рецепт вишуканої домашньої страви / © Credits

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Ці котлети поєднують у собі ніжну структуру, соковитий смак і неймовірно кремову текстуру соусу, яка дарує справжнє задоволення. Цей рецепт — ідеальний варіант для вечері з родиною чи для смачного обіду, який не соромно подати гостям. Рецептом на своїй сторінці поділилася популярна фудблогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти

Для котлет

Фарш (курячий, індичий чи свинно-яловичий) 600 г

Яйце 1 шт.

Крем-сир (будь-який вершковий) 150 г

Панірувальні сухарі 2 ст. л

Часник 2 зубчики

Італійські трави (суміш базиліку, орегано, чебрецю) 2 ч. л

Сіль

Перець

Для соусу

Вершкове масло 60 г

Борошно 1 ст. л

Вершки 30–33% 150 мл

Бульйон (овочевий чи м’ясний) або вода 250 мл

Соєвий соус 60 мл

Гірчиця (краще діжонська) 1 ст. л

Свіжа петрушка

Приготування

У великій мисці з’єднайте м’ясний фарш, яйце, сухарі, подрібнений часник, італійські трави, сіль і перець. Додайте крем-сир і добре вимісіть масу — вона має стати однорідною, ніжною та трохи липкою. Для зручності змастіть руки краплею олії. З фаршу сформуйте невеликі маленькі котлетки. Обсмажте їх на середньому вогні з обох боків по 2–3 хв до рум’яної скоринки. Готові котлетки перекладіть на тарілку. У тій самій сковороді розтопіть вершкове масло, додайте борошно та швидко перемішайте до однорідності. Потім поступово вливайте бульйон і вершки, інтенсивно помішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Додайте соєвий соус, гірчицю, сіль і перець. Доведіть соус до легкого загущення. Поверніть обсмажені котлетки на пательню, накрийте кришкою та тушкуйте 7–10 хв на слабкому вогні. За цей час вони вберуть аромат соусу та стануть ще соковитішими. Посипте страву свіжою петрушкою. Ідеально смакує з картопляним пюре, рисом, пастою чи навіть булгуром.

Поради

Для пікантнішого смаку додайте до фаршу дрібно нарізаний кріп або зелену цибулю.

Якщо вершки надто жирні, замініть половину порції на молоко чи овочевий бульйон.

Подавайте котлетки у вершковому соусі у глибокій тарілці, прикрасивши листям базиліку чи мікрозеленню, з гарніром з картоплі чи пасти та бокалом білого сухого вина. Це буде ідеальна вечеря для двох або для всієї родини.