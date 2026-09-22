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Котлети з червоної сочевиці та кабачка: рецепт гарячої страви без м’яса
Приготуйте корисні та ситні котлети з червоної сочевиці та кабачка.
Це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням або хоче урізноманітнити своє меню корисною та смачною стравою без м’яса.
Інгредієнти
- червона сочевиця
- 200 г
- кабачок
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 2–3 зубчики
- пшеничне борошно
- 3 ст. л.
- мелена паприка
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- сіль
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- мелений чорний перець
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- олія
- для смаження
Сочевицю промийте, залийте теплою водою та залиште на 40–60 хвилин, потім злийте зайву воду. Подрібніть у блендері до стану пюре.
Кабачок натріть на великій тертці та добре відіжміть зайву рідину.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.
У миску викладіть сочевицю, кабачок, цибулю, часник, додайте паприку, мелений чорний перець, сіль, борошно, перемішайте і сформуйте котлети вологими руками.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Кабачок слід використовувати молодий.