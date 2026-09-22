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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Котлети з червоної сочевиці та кабачка: рецепт гарячої страви без м’яса

Приготуйте корисні та ситні котлети з червоної сочевиці та кабачка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
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Котлети з червоної сочевиці та кабачка

Котлети з червоної сочевиці та кабачка / © Credits

Це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням або хоче урізноманітнити своє меню корисною та смачною стравою без м’яса.

Інгредієнти

червона сочевиця
200 г
кабачок
150 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
2–3 зубчики
пшеничне борошно
3 ст. л.
мелена паприка
сіль
мелений чорний перець
олія
для смаження

  1. Сочевицю промийте, залийте теплою водою та залиште на 40–60 хвилин, потім злийте зайву воду. Подрібніть у блендері до стану пюре.

  2. Кабачок натріть на великій тертці та добре відіжміть зайву рідину.

  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.

  4. У миску викладіть сочевицю, кабачок, цибулю, часник, додайте паприку, мелений чорний перець, сіль, борошно, перемішайте і сформуйте котлети вологими руками.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Кабачок слід використовувати молодий.

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