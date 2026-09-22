Котлети з червоної сочевиці та кабачка: рецепт гарячої страви без м’яса

Котлети з червоної сочевиці та кабачка / © Credits

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Це чудовий варіант для тих, хто стежить за харчуванням або хоче урізноманітнити своє меню корисною та смачною стравою без м’яса.

Інгредієнти червона сочевиця 200 г кабачок 150 г цибуля ріпчаста 2 шт. часник 2–3 зубчики пшеничне борошно 3 ст. л. мелена паприка сіль мелений чорний перець олія для смаження

Сочевицю промийте, залийте теплою водою та залиште на 40–60 хвилин, потім злийте зайву воду. Подрібніть у блендері до стану пюре. Кабачок натріть на великій тертці та добре відіжміть зайву рідину. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть. У миску викладіть сочевицю, кабачок, цибулю, часник, додайте паприку, мелений чорний перець, сіль, борошно, перемішайте і сформуйте котлети вологими руками. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

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Кабачок слід використовувати молодий.

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