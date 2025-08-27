ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Котлети з яловичого фаршу: класичний рецепт

Приготуйте просту, універсальну страву — котлети з яловичого фаршу — на всі випадки життя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
219 ккал
Котлети з яловичого фаршу

Котлети з яловичого фаршу / © Credits

Зі звичайних продуктів, соковиті та рум’яні вони чудово підійдуть до сімейного обіду або вечері. Подайте їх з овочевим гарніром, макаронами, кашами або картопляним пюре.

Інгредієнти

яловичий фарш
500 г
яйця курячі
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
молоко
200 мл
хліб білий
2 шматочки
перець чорний мелений
коріандр мелений
¾ ч. л.
сіль
олія.

  1. Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Часник очистьте і видавіть через прес.

  3. Хліб залийте молоком і перемішайте.

  4. У миску викладіть яловичий фарш, цибулю, часник, кашку з молока та хліба, вбийте яйце, додайте перець чорний мелений, коріандр, сіль, добре вимісіть фарш руками та сформуйте котлети.

  5. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • За бажанням котлети можна обваляти в панірувальних сухарях і обсмажити.

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie