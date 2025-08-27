- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
Котлети з яловичого фаршу: класичний рецепт
Приготуйте просту, універсальну страву — котлети з яловичого фаршу — на всі випадки життя.
Зі звичайних продуктів, соковиті та рум’яні вони чудово підійдуть до сімейного обіду або вечері. Подайте їх з овочевим гарніром, макаронами, кашами або картопляним пюре.
Інгредієнти
- яловичий фарш
- 500 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- молоко
- 200 мл
- хліб білий
- 2 шматочки
- перець чорний мелений
-
- коріандр мелений
- ¾ ч. л.
- сіль
-
- олія.
-
Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Хліб залийте молоком і перемішайте.
У миску викладіть яловичий фарш, цибулю, часник, кашку з молока та хліба, вбийте яйце, додайте перець чорний мелений, коріандр, сіль, добре вимісіть фарш руками та сформуйте котлети.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
За бажанням котлети можна обваляти в панірувальних сухарях і обсмажити.