Рецепти
89
1 хв

Котлети з курячого філе та квашеної капусти: рецепт звичної страви з несподіваним інгредієнтом

Особливість приготування курячих котлет у тому, що готуються вони з додаванням квашеної капусти, виходять ніжними та соковитими.

Катерина Труш
50 хвилин
165 ккал
Котлети з курячого філе та квашеної капусти

Котлети з курячого філе та квашеної капусти / © Credits

Ці хрусткі котлети ідеально підійдуть для обіду або вечері.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
квашена капуста
500 г
яйце куряче
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
манна крупа
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
панірувальні сухарі

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на шматочки та подрібніть до стану фаршу.

  2. Квашену капусту відіжміть і дрібно наріжте.

  3. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  4. У мисці з'єднайте курячий фарш, квашену капусту, цибулю, яйце, манну крупу, перець чорний мелений, сіль і залиште на 20 хвилин.

  5. Розділіть фарш на невеликі порції, вологими руками сформуйте котлети й обваляйте їх у панірувальних сухарях.

  6. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте до золотистого кольору, потім переверніть, накрийте кришкою та смажте ще 5-6 хвилин. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб увібралися надлишки олії.

Поради:

  • Якщо капуста сильно перекисла, тоді її потрібно промити в холодній воді та віджати.

89
