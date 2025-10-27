- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Котлети з курячого філе та квашеної капусти: рецепт звичної страви з несподіваним інгредієнтом
Особливість приготування курячих котлет у тому, що готуються вони з додаванням квашеної капусти, виходять ніжними та соковитими.
Ці хрусткі котлети ідеально підійдуть для обіду або вечері.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- квашена капуста
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- манна крупа
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
- панірувальні сухарі
-
Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на шматочки та подрібніть до стану фаршу.
Квашену капусту відіжміть і дрібно наріжте.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
У мисці з'єднайте курячий фарш, квашену капусту, цибулю, яйце, манну крупу, перець чорний мелений, сіль і залиште на 20 хвилин.
Розділіть фарш на невеликі порції, вологими руками сформуйте котлети й обваляйте їх у панірувальних сухарях.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте до золотистого кольору, потім переверніть, накрийте кришкою та смажте ще 5-6 хвилин. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб увібралися надлишки олії.
Поради:
Якщо капуста сильно перекисла, тоді її потрібно промити в холодній воді та віджати.