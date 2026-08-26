Котлети з курячої печінки з кабачком: рецепт оригінальної страви

Котлети з подрібненої курячої печінки з кабачком / © Credits

Подавайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, макаронами, рисом або овочевим салатом.

Кабачок очистьте від шкірки, натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім ретельно відтисніть зайву рідину.

Печінку промийте, очистьте від плівок, прожилок і наріжте на дрібні шматочки.

Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.

У мисці змішайте печінку, кабачок, цибулю, часник, додайте борошно, манну крупу, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.