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Котлети з курячої печінки з кабачком: рецепт оригінальної страви
Це недорога, соковита страва з печінки та кабачка, яка готується дуже просто і швидко.
Подавайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, макаронами, рисом або овочевим салатом.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 500 г
- кабачок
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 1 ст. л.
- манна крупа
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- олія
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Кабачок очистьте від шкірки, натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім ретельно відтисніть зайву рідину.
Печінку промийте, очистьте від плівок, прожилок і наріжте на дрібні шматочки.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.
У мисці змішайте печінку, кабачок, цибулю, часник, додайте борошно, манну крупу, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте масу столовою ложкою, формуючи котлети, і обсмажте з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Печінку можна використовувати будь-яку.