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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Котлети з курячої печінки з кабачком: рецепт оригінальної страви

Це недорога, соковита страва з печінки та кабачка, яка готується дуже просто і швидко.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
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Котлети з подрібненої курячої печінки з кабачком

Котлети з подрібненої курячої печінки з кабачком / © Credits

Подавайте з будь-яким гарніром: картопляним пюре, макаронами, рисом або овочевим салатом.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
кабачок
300 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 шт.
пшеничне борошно
1 ст. л.
манна крупа
3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
олія

  1. Кабачок очистьте від шкірки, натріть на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин, потім ретельно відтисніть зайву рідину.

  2. Печінку промийте, очистьте від плівок, прожилок і наріжте на дрібні шматочки.

  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник пропустіть через прес.

  4. У мисці змішайте печінку, кабачок, цибулю, часник, додайте борошно, манну крупу, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте і залиште на 15 хвилин.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте масу столовою ложкою, формуючи котлети, і обсмажте з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Печінку можна використовувати будь-яку.

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