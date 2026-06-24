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Котлети з сиром у томатному соусі: рецепт незвичайної гарячої страви
Якщо ви дуже любите котлети, але класичний спосіб їх приготування вам уже набрид, то спробуйте приготувати їх із сиром у томатному соусі.
Котлети виходять соковитими, ніжними, а густий, ароматний соус стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: картопляного пюре, макаронів або розсипчастого рису.
Інгредієнти:
курячий фарш — 700 г;
куряче яйце — 1 шт.;
твердий сир — 150 г;
панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
сушений часник — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.;
чорний мелений перець;
сіль;
олія.
Для соусу:
томатна паста — 2 ст. л.;
цукор — 2 ч. л.;
вода — 300 мл;
мелений чорний перець;
сіль;
олія.
Приготування:
У миску викладіть фарш, яйце, панірувальні сухарі, часник, паприку, мелений чорний перець, посоліть і добре вимішайте фарш руками, щоб котлети вийшли пухкими та тримали форму.
Твердий сир наріжте невеликими кубиками.
Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору, додайте томатну пасту, мелений чорний перець, посоліть, влийте гарячу воду, перемішайте і тушкуйте 5–7 хвилин.
Вологими руками сформуйте котлети, всередину покладіть сир, добре закрийте його фаршем і обсмажте на сковороді з олією на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору. Викладіть котлети в томатний соус і тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 15–20 хвилин.
Поради:
Можна використовувати будь-який твердий сир.
Томатну пасту можна замінити томатним соусом.