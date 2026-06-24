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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Котлети з сиром у томатному соусі: рецепт незвичайної гарячої страви

Якщо ви дуже любите котлети, але класичний спосіб їх приготування вам уже набрид, то спробуйте приготувати їх із сиром у томатному соусі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Котлети з сиром у томатному соусі

Котлети з сиром у томатному соусі / © Credits

Котлети виходять соковитими, ніжними, а густий, ароматний соус стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру: картопляного пюре, макаронів або розсипчастого рису.

Інгредієнти:

  • курячий фарш — 700 г;

  • куряче яйце — 1 шт.;

  • твердий сир — 150 г;

  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

  • сушений часник — 1 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • чорний мелений перець;

  • сіль;

  • олія.

Для соусу:

  • томатна паста — 2 ст. л.;

  • цукор — 2 ч. л.;

  • вода — 300 мл;

  • мелений чорний перець;

  • сіль;

  • олія.

Приготування:

  1. У миску викладіть фарш, яйце, панірувальні сухарі, часник, паприку, мелений чорний перець, посоліть і добре вимішайте фарш руками, щоб котлети вийшли пухкими та тримали форму.

  2. Твердий сир наріжте невеликими кубиками.

  3. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. Обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору, додайте томатну пасту, мелений чорний перець, посоліть, влийте гарячу воду, перемішайте і тушкуйте 5–7 хвилин.

  4. Вологими руками сформуйте котлети, всередину покладіть сир, добре закрийте його фаршем і обсмажте на сковороді з олією на середньому вогні з обох боків до золотистого кольору. Викладіть котлети в томатний соус і тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні 15–20 хвилин.

Поради:

  • Можна використовувати будь-який твердий сир.

  • Томатну пасту можна замінити томатним соусом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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