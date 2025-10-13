ТСН у соціальних мережах

Рецепти
181
2 хв

Ковбаса з сала: рецепт українського делікатесу, який здивує навіть гурмана

Хто сказав, що сало буває лише солоне чи копчене? Українська кухня багата на експерименти, і цей рецепт — чудовий приклад того, як знайомий продукт може заграти по-новому.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
5 год. 30 хв.
465 ккал
Ковбаса з сала tiktok.com_romayemets

Ковбаса з сала / tiktok.com_romayemets

Такого сала ви точно ще не куштували. Фудблогер Рома Ємець поділився рецептом, який поєднує ніжну текстуру з яскравими копченими нотами. Простий у приготуванні та помітний на столі, цей зельц із сала може стати зіркою будь-якого святкового меню.

Ковбаса з сала чи домашній зельц має ніжну, майже вершкову консистенцію, аромат спецій і легкий димний присмак завдяки копченій паприці. Ідеально смакує охолодженою із чорним хлібом, маринованими огірочками чи келихом домашньої наливки.

Інгредієнти

сало
1 кг
вода
300 мл
сіль
1 ч. л.
суміш перців
1 ч. л.
коріандр (насіння)
1 ч. л.
лавровий лист
3 шт.
копчена паприка
1 ч. л.
сухий часник
1 ч. л.
желатин
2 ст. л.

Приготування

  1. У сотейнику з’єднайте воду, сіль, перець, коріандр, лавровий лист, копчену паприку та часник. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися годину, щоб спеції розкрили аромат.

  2. Дайте желатину набухнути. Потім процідіть маринад, додайте желатин і знову доведіть майже до кипіння. Зніміть з вогню, охолодіть до кімнатної температури.

  3. З сала зніміть шкірку та наріжте його тоненькими слайсами. Змішайте з маринадом і ретельно перемішайте.

  4. Розстеліть харчову плівку в кілька шарів, викладіть сало, щільно скрутіть у рулет. Проколіть зубочисткою, щоб вийшло повітря, зав’яжіть кінці та покладіть під гніт до холодильника на ніч.

  5. Перед нарізанням охолодіть у морозилці 30 хв, так ковбаса триматиме форму. Нарізайте тонкими шматочками і насолоджуйтеся.

Порада

  • Додайте в маринад трохи гірчиці чи краплю рідкого диму.

  • Якщо любите м’який смак, замініть частину сала вареним курячим філе — вийде дієтичніший, але не менш ароматний варіант.

Ковбаса з сала — це гастрономічна знахідка, яка поєднує традиції й сучасність. Вона має ефектний вигляд, готується просто, а на смак — справжній домашній делікатес.

