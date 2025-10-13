Ковбаса з сала: рецепт українського делікатесу, який здивує навіть гурмана

Ковбаса з сала / tiktok.com_romayemets

Такого сала ви точно ще не куштували. Фудблогер Рома Ємець поділився рецептом, який поєднує ніжну текстуру з яскравими копченими нотами. Простий у приготуванні та помітний на столі, цей зельц із сала може стати зіркою будь-якого святкового меню.

Ковбаса з сала чи домашній зельц має ніжну, майже вершкову консистенцію, аромат спецій і легкий димний присмак завдяки копченій паприці. Ідеально смакує охолодженою із чорним хлібом, маринованими огірочками чи келихом домашньої наливки.

Інгредієнти сало 1 кг вода 300 мл сіль 1 ч. л. суміш перців 1 ч. л. коріандр (насіння) 1 ч. л. лавровий лист 3 шт. копчена паприка 1 ч. л. сухий часник 1 ч. л. желатин 2 ст. л.

Приготування

У сотейнику з’єднайте воду, сіль, перець, коріандр, лавровий лист, копчену паприку та часник. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися годину, щоб спеції розкрили аромат. Дайте желатину набухнути. Потім процідіть маринад, додайте желатин і знову доведіть майже до кипіння. Зніміть з вогню, охолодіть до кімнатної температури. З сала зніміть шкірку та наріжте його тоненькими слайсами. Змішайте з маринадом і ретельно перемішайте. Розстеліть харчову плівку в кілька шарів, викладіть сало, щільно скрутіть у рулет. Проколіть зубочисткою, щоб вийшло повітря, зав’яжіть кінці та покладіть під гніт до холодильника на ніч. Перед нарізанням охолодіть у морозилці 30 хв, так ковбаса триматиме форму. Нарізайте тонкими шматочками і насолоджуйтеся.

Порада

Додайте в маринад трохи гірчиці чи краплю рідкого диму.

Якщо любите м’який смак, замініть частину сала вареним курячим філе — вийде дієтичніший, але не менш ароматний варіант.

Ковбаса з сала — це гастрономічна знахідка, яка поєднує традиції й сучасність. Вона має ефектний вигляд, готується просто, а на смак — справжній домашній делікатес.