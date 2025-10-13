- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 2 хв
Ковбаса з сала: рецепт українського делікатесу, який здивує навіть гурмана
Хто сказав, що сало буває лише солоне чи копчене? Українська кухня багата на експерименти, і цей рецепт — чудовий приклад того, як знайомий продукт може заграти по-новому.
Такого сала ви точно ще не куштували. Фудблогер Рома Ємець поділився рецептом, який поєднує ніжну текстуру з яскравими копченими нотами. Простий у приготуванні та помітний на столі, цей зельц із сала може стати зіркою будь-якого святкового меню.
Ковбаса з сала чи домашній зельц має ніжну, майже вершкову консистенцію, аромат спецій і легкий димний присмак завдяки копченій паприці. Ідеально смакує охолодженою із чорним хлібом, маринованими огірочками чи келихом домашньої наливки.
Інгредієнти
- сало
- 1 кг
- вода
- 300 мл
- сіль
- 1 ч. л.
- суміш перців
- 1 ч. л.
- коріандр (насіння)
- 1 ч. л.
- лавровий лист
- 3 шт.
- копчена паприка
- 1 ч. л.
- сухий часник
- 1 ч. л.
- желатин
- 2 ст. л.
Приготування
У сотейнику з’єднайте воду, сіль, перець, коріандр, лавровий лист, копчену паприку та часник. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися годину, щоб спеції розкрили аромат.
Дайте желатину набухнути. Потім процідіть маринад, додайте желатин і знову доведіть майже до кипіння. Зніміть з вогню, охолодіть до кімнатної температури.
З сала зніміть шкірку та наріжте його тоненькими слайсами. Змішайте з маринадом і ретельно перемішайте.
Розстеліть харчову плівку в кілька шарів, викладіть сало, щільно скрутіть у рулет. Проколіть зубочисткою, щоб вийшло повітря, зав’яжіть кінці та покладіть під гніт до холодильника на ніч.
Перед нарізанням охолодіть у морозилці 30 хв, так ковбаса триматиме форму. Нарізайте тонкими шматочками і насолоджуйтеся.
Порада
Додайте в маринад трохи гірчиці чи краплю рідкого диму.
Якщо любите м’який смак, замініть частину сала вареним курячим філе — вийде дієтичніший, але не менш ароматний варіант.
Ковбаса з сала — це гастрономічна знахідка, яка поєднує традиції й сучасність. Вона має ефектний вигляд, готується просто, а на смак — справжній домашній делікатес.