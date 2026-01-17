tiktok.com/@bude_smachno_razom

На сторінці Буде смачно разом розповіли, що інколи найкращі рецепти — ті, які не потребують нічого зайвого.

У козацькі часи їжа мала бути поживною, доступною та швидкою у приготуванні. Саме так з’явилися потапці — бутерброди, які готували з того, що завжди було під рукою: хліба, сала та часнику. Їх брали у дорогу, подавали до узвару, борщу чи чарки медовухи, а іноді — просто їли гарячими одразу з пательні.

Сьогодні козацькі потапці подають у гастробарах, стилізують у ресторанах сучасної української кухні та готують удома як швидку, але ефектну закуску.

Інгредієнти житній хліб сало часник зелень

Приготування

Наріжте сало невеликими шматочками та обсмажте на пательні до золотистої, хрусткої скоринки. Готові шкварки перекладіть на тарілку, а жир залиште на сковороді. На витопленому салі обсмажте скибочки житнього хліба з обох боків до рум’яності. Гарячі грінки натріть часником, викладіть зверху шкварки та, за бажанням, посипте подрібненою зеленню.

Подавати найкраще одразу, поки хліб хрумкий, а аромат часнику максимально яскравий.

Козацькі потапці — це нагадування про те, що українська кухня не потребує складних технік або екзотичних продуктів. У кількох простих інгредієнтах — історія, характер і щира любов до їжі.

Іноді, щоб відчути справжній смак дому, достатньо хрумкого хліба, шкварок і зубчика часнику.