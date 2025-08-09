Козацький куліш: рецепт давньої української страви

Козацький куліш / © Credits

Ця страва має давню історію, адже її готували ще запорізькі козаки просто неба на вогнищі. Вона поєднує простоту приготування, доступність інгредієнтів та неймовірний смак, який зігріває не лише тіло, а й душу.

Сьогодні куліш — це не просто страва, а гастрономічна пам’ять українського народу. І хоч готують його зараз дещо інакше, ніж у січових таборах, суть залишилась незмінною — це поживна каша з пшона на м’ясному бульйоні з ароматною засмажкою, яка збирає навколо столу всю родину, про це розповіли на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти Сало 300 г Підчеревина свіжа 400 г Копчена грудинка 300 г М’ясо (яловичина чи свинина) 1 кг Цибуля 3 шт. Морква 3 шт. Часник 4–5 зубчиків Картопля 3 шт. Пшоно 500 г Вода 4 л Сіль Перець Лавровий лист Яйця 5 шт. Зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля) Масло вершкове 1 ст. л

Приготування

Ретельно промийте пшоно. Це один із найважливіших етапів. Промийте крупу 4–5 разів під проточною водою, поки вода не стане прозорою. Це допоможе прибрати характерну гіркоту та забезпечить приємний смак страви. Засмажте сало до витоплення жиру. Поріжте сало дрібними кубиками та розтопіть його у казанку чи глибокій каструлі з товстим дном до появи шкварок. Додайте підчеревину, грудинку та м’ясо. У вже витоплений жир покладіть нарізані шматки м’яса, копченостей та свіжої підчеревини. Обсмажте все разом до рум’яної скоринки, це стане основою насиченого смаку. Додайте овочі. Дрібно поріжте цибулю, натріть моркву на велику тертку чи поріжте скибками, додайте подрібнений часник і картоплю, нарізану кубиками. Обсмажте кілька хвилин разом із м’ясом. Залийте водою та доведіть до кипіння. Влийте 4 л води, за потреби зніміть піну після закипання. Варіть на великому вогні 15–20 хв, щоб овочі частково зварилися, а м’ясо дало насичений бульйон. Додайте промите пшоно. Всипте пшоно, перемішайте, зменште вогонь до мінімуму та варіть ще 25–30 хв, періодично помішуйте. Куліш має вийти густим, схожим на щось середнє між супом і кашею. Приправте. Додайте лавровий лист, сіль та перець до свого смаку та варіть ще 5 хв. Влийте яйця. Збийте яйця та повільно вливайте у куліш, постійно помішуйте. Це додасть страві більшої поживності та густоти. Завершення. Вимкніть вогонь, додайте зелень та, за бажанням, вершкове масло для додаткової ніжності.

Порада

Не варто замінювати пшоно іншими крупами, саме воно надає страві автентичного смаку. А от із м’ясом можна експериментувати: свинина, яловичина, реберця чи навіть курятина, усе підійде, якщо воно свіже та якісне.

Приготувати куліш — це ніби зануритись у давню історію, відчути аромат справжньої української кухні та поділитись теплом із рідними.