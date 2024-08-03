Крабове намащення на бутерброди: рецепт швидкої закуски

Таке просте і швидке намащення з крабових паличок, сиру, яєць, болгарського перцю та часнику – це смачна страва нашвидкуруч і для будь-якого випадку, коли часу на приготування мало, а вам потрібно почастувати гостей чимось оригінальним.
Усі інгредієнти подрібніть за допомогою блендера. Подайте на скибочках тостового хліба, багету чи крекерах. Прикрасьте свіжими листочками петрушки.
Інгредієнти
- крабові палички
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- плавлений сирок
- 100 г
- болгарський перець червоний
- 50 г
- часник
- 1 шт.
- майонез
- 1 ст. л.
- сіль
- зелень петрушки
- Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистіть.
- Крабові палички очистіть від оболонки.
- Наріжте невеликими скибочками крабові палички, яйця, плавлений сир, солодкий перець і часник. Додайте сіль та майонез. Викладіть у чашу блендера і подрібніть до однорідної консистенції.
Поради:
- Таке намащення можна загорнути у млинець.
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