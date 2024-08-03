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Крабове намащення на бутерброди: рецепт швидкої закуски

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
18
Час на прочитання
1 хв
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Крабове намащення на бутерброди: рецепт швидкої закуски

Крабове намазування на бутерброди / Фото: Credits

Таке просте і швидке намащення з крабових паличок, сиру, яєць, болгарського перцю та часнику – це смачна страва нашвидкуруч і для будь-якого випадку, коли часу на приготування мало, а вам потрібно почастувати гостей чимось оригінальним.

Усі інгредієнти подрібніть за допомогою блендера. Подайте на скибочках тостового хліба, багету чи крекерах. Прикрасьте свіжими листочками петрушки.

Інгредієнти

крабові палички
250 г
яйця курячі
2 шт.
плавлений сирок
100 г
болгарський перець червоний
50 г
часник
1 шт.
майонез
1 ст. л.
сіль
зелень петрушки
  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистіть.
  2. Крабові палички очистіть від оболонки.
  3. Наріжте невеликими скибочками крабові палички, яйця, плавлений сир, солодкий перець і часник. Додайте сіль та майонез. Викладіть у чашу блендера і подрібніть до однорідної консистенції.

Поради:

  • Таке намащення можна загорнути у млинець.

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