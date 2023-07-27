Крабові палички у клярі: рецепт оригінальної закуски

Крабові палички у клярі – смачна закуска. Її можна подавати до столу як у гарячому, так і холодному вигляді.

Для закуски знадобляться крабові палички, яйця, молоко, борошно. Страву можна подати до пива, овочевих салатів або з улюбленим соусом.

Складові

крабові палички – 200 г;

яйце – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

вода – 1 ст. л.;

борошно — 50 г;

лимонний сік – 1 ст. л.;

олія;

сіль.

Приготування

Крабові палички очистіть від плівки. Збризкайте лимонним соком. Посоліть за смаком і полийте столовою ложкою олії. Перемішайте та поставте в холодильник на 15 хвилин.

Для кляру змішайте жовток, молоко, воду та борошно. Дайте постояти 10 хвилин. Збийте білок віночком і обережно вмішайте його в тісто.

Акуратно вмочуйте крабові палички в кляр. Обсмажуйте в розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки.

Приготовані палички викладіть на паперові серветки, щоб вони вбрали зайву олію.

Поради

Якщо ви хочете приготувати страву одразу, вибирайте охолоджені крабові палички.

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