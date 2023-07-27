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Крабові палички у клярі: рецепт оригінальної закуски

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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525
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Крабові палички у клярі: рецепт оригінальної закуски

Крабові палички у клярі / Фото: Credits

Крабові палички у клярі – смачна закуска. Її можна подавати до столу як у гарячому, так і холодному вигляді.

Для закуски знадобляться крабові палички, яйця, молоко, борошно. Страву можна подати до пива, овочевих салатів або з улюбленим соусом.

Складові

  • крабові палички – 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • вода – 1 ст. л.;
  • борошно — 50 г;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • олія;
  • сіль.

Приготування

Крабові палички очистіть від плівки. Збризкайте лимонним соком. Посоліть за смаком і полийте столовою ложкою олії. Перемішайте та поставте в холодильник на 15 хвилин.

Для кляру змішайте жовток, молоко, воду та борошно. Дайте постояти 10 хвилин. Збийте білок віночком і обережно вмішайте його в тісто.

Акуратно вмочуйте крабові палички в кляр. Обсмажуйте в розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки.

Приготовані палички викладіть на паперові серветки, щоб вони вбрали зайву олію.

Поради

  • Якщо ви хочете приготувати страву одразу, вибирайте охолоджені крабові палички.

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Дата публікації
Перегляди
525
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