Крабові палички у клярі: рецепт оригінальної закуски

Крабові палички у клярі – смачна закуска. Її можна подавати до столу як у гарячому, так і холодному вигляді.
Для закуски знадобляться крабові палички, яйця, молоко, борошно. Страву можна подати до пива, овочевих салатів або з улюбленим соусом.
Складові
- крабові палички – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 1 ст. л.;
- вода – 1 ст. л.;
- борошно — 50 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- олія;
- сіль.
Приготування
Крабові палички очистіть від плівки. Збризкайте лимонним соком. Посоліть за смаком і полийте столовою ложкою олії. Перемішайте та поставте в холодильник на 15 хвилин.
Для кляру змішайте жовток, молоко, воду та борошно. Дайте постояти 10 хвилин. Збийте білок віночком і обережно вмішайте його в тісто.
Акуратно вмочуйте крабові палички в кляр. Обсмажуйте в розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки.
Приготовані палички викладіть на паперові серветки, щоб вони вбрали зайву олію.
Поради
- Якщо ви хочете приготувати страву одразу, вибирайте охолоджені крабові палички.
Читайте також: