Крабовий салат із молодою капустою: цікавий рецепт / © Credits

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Такий салат стане улюбленим не лише серед дорослих, а й серед дітей. Він чудово підходить як самостійна страва, гарнір до риби чи курки, а також як легкий перекус протягом дня. А про його рецепт розповіли на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти Молода капуста 300 г Крабові палички чи м’ясо краба 250 г Курячі яйця 4 шт. Свіжий огірок 1 шт. Кукурудза консервована 200–250 г Зелена цибуля Майонез (або грецький йогурт) 2–3 ст. л Сіль Перець

Приготування

Капусту тонко нашинкуйте. Якщо вона трохи жорстка — легенько примніть руками, щоб стала м’якшою та ніжнішою. Яйця зваріть круто, остудіть, почистьте та наріжте кубиками. Крабові палички наріжте середніми шматочками. Огірок натріть на великій тертці чи наріжте соломкою. З кукурудзи злийте рідину. Зелену цибулю дрібно покришіть. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, додайте майонез або йогурт, посоліть і поперчіть собі до смаку. Добре перемішайте.

Готовий салат найкраще зберігати у холодильнику у закритому контейнері не довше 1 доби, оскільки свіжі овочі швидко втрачають текстуру та можуть пускати сік.

Крабовий салат із молодою капустою — це смачний, легкий та естетичний варіант для будь-якого приводу. Він тішить як смаковими відтінками, так і корисністю. Не дивно, що саме такий рецепт набирає популярність — він універсальний, доступний та справді смачний.

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