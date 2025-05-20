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Крабовий салат із молодою капустою: цікавий рецепт
Крабовий салат давно став класикою на наших кухнях. Його готують у будні та на свята, додають нові інгредієнти, створюють власні варіації, які передаються з покоління в покоління. Але якщо ви ще не куштували крабовий салат із молодою капустою, приготуйтеся здивуватися: це — ідеальне поєднання легкості, ніжності та соковитого смаку.
Такий салат стане улюбленим не лише серед дорослих, а й серед дітей. Він чудово підходить як самостійна страва, гарнір до риби чи курки, а також як легкий перекус протягом дня. А про його рецепт розповіли на сторінці Liliya.cooking.
Інгредієнти
- Молода капуста
- 300 г
- Крабові палички чи м’ясо краба
- 250 г
- Курячі яйця
- 4 шт.
- Свіжий огірок
- 1 шт.
- Кукурудза консервована
- 200–250 г
- Зелена цибуля
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- Майонез (або грецький йогурт)
- 2–3 ст. л
- Сіль
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- Перець
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Приготування
Капусту тонко нашинкуйте. Якщо вона трохи жорстка — легенько примніть руками, щоб стала м’якшою та ніжнішою.
Яйця зваріть круто, остудіть, почистьте та наріжте кубиками.
Крабові палички наріжте середніми шматочками.
Огірок натріть на великій тертці чи наріжте соломкою.
З кукурудзи злийте рідину.
Зелену цибулю дрібно покришіть.
У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, додайте майонез або йогурт, посоліть і поперчіть собі до смаку. Добре перемішайте.
Готовий салат найкраще зберігати у холодильнику у закритому контейнері не довше 1 доби, оскільки свіжі овочі швидко втрачають текстуру та можуть пускати сік.
Крабовий салат із молодою капустою — це смачний, легкий та естетичний варіант для будь-якого приводу. Він тішить як смаковими відтінками, так і корисністю. Не дивно, що саме такий рецепт набирає популярність — він універсальний, доступний та справді смачний.