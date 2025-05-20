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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Крабовий салат із молодою капустою: цікавий рецепт

Крабовий салат давно став класикою на наших кухнях. Його готують у будні та на свята, додають нові інгредієнти, створюють власні варіації, які передаються з покоління в покоління. Але якщо ви ще не куштували крабовий салат із молодою капустою, приготуйтеся здивуватися: це — ідеальне поєднання легкості, ніжності та соковитого смаку.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Крабовий салат із молодою капустою: цікавий рецепт

Крабовий салат із молодою капустою: цікавий рецепт / © Credits

Такий салат стане улюбленим не лише серед дорослих, а й серед дітей. Він чудово підходить як самостійна страва, гарнір до риби чи курки, а також як легкий перекус протягом дня. А про його рецепт розповіли на сторінці Liliya.cooking.

Інгредієнти

Молода капуста
300 г
Крабові палички чи м’ясо краба
250 г
Курячі яйця
4 шт.
Свіжий огірок
1 шт.
Кукурудза консервована
200–250 г
Зелена цибуля
Майонез (або грецький йогурт)
2–3 ст. л
Сіль
Перець

Приготування

  1. Капусту тонко нашинкуйте. Якщо вона трохи жорстка — легенько примніть руками, щоб стала м’якшою та ніжнішою.

  2. Яйця зваріть круто, остудіть, почистьте та наріжте кубиками.

  3. Крабові палички наріжте середніми шматочками.

  4. Огірок натріть на великій тертці чи наріжте соломкою.

  5. З кукурудзи злийте рідину.

  6. Зелену цибулю дрібно покришіть.

  7. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, додайте майонез або йогурт, посоліть і поперчіть собі до смаку. Добре перемішайте.

Готовий салат найкраще зберігати у холодильнику у закритому контейнері не довше 1 доби, оскільки свіжі овочі швидко втрачають текстуру та можуть пускати сік.

Крабовий салат із молодою капустою — це смачний, легкий та естетичний варіант для будь-якого приводу. Він тішить як смаковими відтінками, так і корисністю. Не дивно, що саме такий рецепт набирає популярність — він універсальний, доступний та справді смачний.

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